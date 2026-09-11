ゼロアクセルは2026年9月10日、「女性のクレジットカード利用に関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年8月、クレジットカードを持っている女性300人を対象に、インターネット調査(Freeasy)で実施された。

女性のクレジットカード利用に関する調査

クレジットカード選びで重視するポイント、最多は「年会費」58.33%

クレジットカードを選ぶ際に重視したポイントを聞いたところ、「年会費」(58.33%)が最多となった。

別途実施したクレジットカードを持っている男女400人を対象とした調査でも、「年会費」(52.5%)が最も多く、女性は特に年会費を重視する傾向がみられた。また、最もよく利用するメインカードでは「楽天カード」(38%)が最多となった。

クレジットカードを選ぶ際に重視したポイント

女性向け特典・優待を「利用したことがある」は5.33%

女性向け特典・優待の利用状況を聞いたところ、「知っていて、実際に利用したことがある」と答えた人は5.33%にとどまった。

「女性向け特典・優待が付いているか分からない・知らない」は37.33%、「付いていない」は46.33%となり、合わせて8割以上が女性向け特典・優待を利用できていない状況だった。女性向け特典が実際には付いていないケースもある一方、特典の存在に気付いていない人も多いとみられる。

実際に利用した女性向け特典、最多は「美容サロン・ネイル・コスメ・スパ」

女性向け特典・優待を実際に利用したことがある人に、利用した特典の内容を聞いたところ、「美容サロン・ネイル・コスメ・スパの割引・優待」(56.25%)が最多となった。次いで「カフェ・スイーツ・ホテルアフタヌーンティーの優待」(50%)となった。美容やカフェなど、日常の楽しみに関連する特典が利用されている。