GMOメディアは7月28日、「ポイ活」に関する調査結果を発表した。調査は6月5日～22日、10代～80代のGMOリピータス連携サイトのユーザー2万3,629名を対象に、インターネットで行われた。

貯めたポイントの使い道

調査によると、ポイントを貯めるために2つ以上のサービスを活用している人の割合は82.2%。多くの人が意識してポイントを貯めており、複数のポイントサービスを平行して活用していることが明らかに。

貯めたポイントの使い道については、「ポイント支払い(充当)」が断トツに多い65.2%。ポイントは特典として保有するだけでなく、日常の支払いを補う手段として活用されており、「ポイ活」が日々の消費行動に組み込まれていることがうかがえた。

次に、ポイントが貯まることにより、そのサービスの利用頻度が上がるかを尋ねたところ、91.2%が「はい」と回答。前回(2025年)調査(89.3%)から1.9ポイント上昇しており、ポイント付与が継続利用の後押しになっていることが明らかに。

また、ポイントサービスの利用頻度について聞くと、「毎日」が64.1%で最も多く、週1回以上の利用者は93.0%にのぼった。「ポイ活」はすでに、多くの生活者にとって日常に根づいた習慣となっていることがわかった。