シルバニアファミリー公式は、1996年に発売された「おかしの家」をXアカウントにて紹介しました。屋根にたっぷりとかかったクリームのようなデザインや、赤白ストライプの柱など、まるでお菓子でできた家のような愛らしいアイテムに注目が集まっています。

こちらのお家は、外観だけでなく、中までお菓子のモチーフがいっぱい。投稿によると、クッキーをイメージしたテーブルとイス、キャンディーの鉢植えなどがそろっているとのことです。窓や扉、2階へ続くはしごまで、どこを眺めても甘い世界観が広がっていますね。

この懐かしいお家の紹介に、「懐かしい！！持ってました」「これ大好きだったーーー」「再販して欲しいです」「ハチャメチャに復刻して欲しい」と多くの反響が。

30年経っても色褪せない可愛さが、まさにシルバニアファミリーの魅力ですね。