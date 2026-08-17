8月も後半戦。混み合うお盆シーズンを避け、夏休みのレジャーもこれからが本番という人も多いかもしれません。無理をして遠出をしなくても、近場でもいろいろ楽しめるスポットもありそうです。お気に入りのスイーツ片手に気軽に出かけてみてはいかがでしょうか。
2026年8月の新作5品まとめ(8月18日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで8月18日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ひと口サイズのサーターアンダギー、片手で楽しめるホワイトチーズケーキ、【ファミマ×東京ばな奈】コラボのパウンドケーキとワッフルコーンアイス、人気ドラマとコラボしたこしあん饅頭など、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「ひと口サーターアンダギー（沖縄県産黒糖）8個入」(200円)
価格 : 200円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
沖縄県を代表する伝統的な揚げ菓子・サーターアンダギー8個入り。さっくりとした食感の生地に、沖縄県産黒糖を使用した黒糖蜜を練りこみました。
「かじるホワイトチーズケーキ」(260円)
価格 : 260円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
片手で楽しめる白いチーズケーキ。天面には果肉入りのいちごソースをトッピングしました。
「東京ばな奈 バナナかすたあどパウンドケーキ」(190円)
価格 : 190円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
【ファミマ×東京ばな奈】コラボ対象商品。人気コラボ第6弾は“ダブルバナナ味”をテーマに、デザート・アイスなど全7種類展開しています。
「東京ばな奈」は(株)グレープストーンの登録商標です。
同商品は、バナナ生地でバナナカスタード生地を包み焼き上げた、ほろウマ食感とバナナの味わいが楽しめるクッキー。「東京ばな奈」をイメージした味わいが楽しめます。
［数量限定］
「日曜劇場『ＶＩＶＡＮＴ』別班饅頭（こしあん）」(142円)
価格 : 142円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
TBSの人気ドラマ『ＶＩＶＡＮＴ』コラボ商品。物語のカギを握るアイテム、「別班饅頭」です。おなじみのピンク色のこしあん饅頭に「別班」の焼き印をほどこしました。
※数量限定のためなくなり次第終了。
※東北地方の一部では取り扱いがありません。
「ロッテ ワッフルコーン東京ばな奈」(348円)
価格 : 348円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
【ファミマ×東京ばな奈】コラボ対象商品。あの味をアイスで食べる！「東京ばな奈」の味わいをイメージしたワッフルコーンアイスです。
［ファミリーマート限定・数量限定]
「東京ばな奈」は(株)グレープストーンの登録商標です。
まとめ
8月18日発売の新商品は、さっくりとした食感の「ひと口サーターアンダギー（沖縄県産黒糖）8個入」、果肉入りのいちごソースをトッピングした「かじるホワイトチーズケーキ」、人気ドラマ『ＶＩＶＡＮＴ』とコラボした「日曜劇場『ＶＩＶＡＮＴ』別班饅頭（こしあん）」などがラインナップ。
また、【ファミマ×東京ばな奈】コラボの「東京ばな奈 バナナかすたあどパウンドケーキ」や「ロッテ ワッフルコーン東京ばな奈」も登場しています。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。