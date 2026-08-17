8月も後半戦。混み合うお盆シーズンを避け、夏休みのレジャーもこれからが本番という人も多いかもしれません。無理をして遠出をしなくても、近場でもいろいろ楽しめるスポットもありそうです。お気に入りのスイーツ片手に気軽に出かけてみてはいかがでしょうか。

2026年8月の新作5品まとめ(8月18日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで8月18日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年8月のスイーツ新商品まとめ

ひと口サイズのサーターアンダギー、片手で楽しめるホワイトチーズケーキ、【ファミマ×東京ばな奈】コラボのパウンドケーキとワッフルコーンアイス、人気ドラマとコラボしたこしあん饅頭など、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ひと口サーターアンダギー（沖縄県産黒糖）8個入」(200円)

価格 : 200円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

沖縄県を代表する伝統的な揚げ菓子・サーターアンダギー8個入り。さっくりとした食感の生地に、沖縄県産黒糖を使用した黒糖蜜を練りこみました。

「かじるホワイトチーズケーキ」(260円)

価格 : 260円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

片手で楽しめる白いチーズケーキ。天面には果肉入りのいちごソースをトッピングしました。

「東京ばな奈 バナナかすたあどパウンドケーキ」(190円)

価格 : 190円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

【ファミマ×東京ばな奈】コラボ対象商品。人気コラボ第6弾は“ダブルバナナ味”をテーマに、デザート・アイスなど全7種類展開しています。

「東京ばな奈」は(株)グレープストーンの登録商標です。

同商品は、バナナ生地でバナナカスタード生地を包み焼き上げた、ほろウマ食感とバナナの味わいが楽しめるクッキー。「東京ばな奈」をイメージした味わいが楽しめます。

［数量限定］

「日曜劇場『ＶＩＶＡＮＴ』別班饅頭（こしあん）」(142円)

価格 : 142円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

TBSの人気ドラマ『ＶＩＶＡＮＴ』コラボ商品。物語のカギを握るアイテム、「別班饅頭」です。おなじみのピンク色のこしあん饅頭に「別班」の焼き印をほどこしました。

※数量限定のためなくなり次第終了。

※東北地方の一部では取り扱いがありません。

「ロッテ ワッフルコーン東京ばな奈」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

【ファミマ×東京ばな奈】コラボ対象商品。あの味をアイスで食べる！「東京ばな奈」の味わいをイメージしたワッフルコーンアイスです。

［ファミリーマート限定・数量限定]

「東京ばな奈」は(株)グレープストーンの登録商標です。

まとめ

8月18日発売の新商品は、さっくりとした食感の「ひと口サーターアンダギー（沖縄県産黒糖）8個入」、果肉入りのいちごソースをトッピングした「かじるホワイトチーズケーキ」、人気ドラマ『ＶＩＶＡＮＴ』とコラボした「日曜劇場『ＶＩＶＡＮＴ』別班饅頭（こしあん）」などがラインナップ。

また、【ファミマ×東京ばな奈】コラボの「東京ばな奈 バナナかすたあどパウンドケーキ」や「ロッテ ワッフルコーン東京ばな奈」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。