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読売ジャイアンツのリチャードは18日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグのハヤテベンチャーズ静岡戦に「4番・三塁」で先発出場。6回に今季ファーム第8号となる3ラン本塁打を放った。







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逆方向とは思えない豪快な一発だった。1-0で迎えた6回、1死一、三塁の好機で打席に立ったリチャードは、ハヤテ先発・佐藤宏樹と対戦。



カウント2-0からの3球目を力強く振り抜くと、打球は右中間方向へ一直線。リチャードは打った直後から本塁打を確信したような仕草を見せ、そのまま打球はスタンドへ飛び込んだ。



逆方向へ持ち前のパワーを見せつけるファーム第8号3ラン。巨人のリードを4点に広げる一発となった。











リチャードは沖縄尚学高から2017年育成ドラフト3位で福岡ソフトバンクホークスに入団。2020年に支配下登録を勝ち取ると、圧倒的な長打力を武器に頭角を現した。2025年5月にトレードで巨人へ加入。



この日は初回の第1打席こそ空振り三振に倒れたものの、4回には遊撃ゴロの間に三塁走者を生還させて先制点を記録。そしてこの本塁打の後の8回にもタイムリーを放ち、この日5打点。4番として勝負強さを発揮した。



豪快な“確信弾”を放った大砲が、一軍での出場機会をつかむべくファームで存在感を高めている。























【動画】逆方向なのにこの飛距離…！リチャード、打った瞬間の確信アーチ



DAZNベースボールのXより





逆方向への確信



リチャード ライトに突き刺す8号3ラン



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【了】