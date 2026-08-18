「良い仕事をしている」千賀滉大、守護神転向で5試合3セーブ無失点！？　…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、守護神転向後の直近5試合に登板し、3セーブ・無失点・7奪三振という成績を残している。先発時代は0勝8敗、防御率8.66と苦しんだが、リリーフに転向してからは防御率が7.79まで改善したと、米メディア『エリートスポーツNY』が報じた。

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同メディアは千賀の守護神起用について「良い仕事をしている」と評価している。



故障者リスト（IL）に入っているデビン・ウィリアムズ投手は、2026年シーズンこそ防御率4.66・16セーブと精彩を欠いているものの、詳細な指標では不運が重なった内容とされているという。



昨オフに結んだ2年総額4200万ドル（約66億8000万円）の契約が残っていることもあり、守護神の座は本来ウィリアムズのものだという見方が根強いようだ。



それでもチーム状況を踏まえれば、千賀を守護神として起用し続ける価値は十分にある。











メッツは既にプレーオフ進出が絶望的な状況にありながらも、8月4日以降は10勝3敗、直近は4連勝と勢いに乗っている。



同メディアは「プレーオフ進出の可能性はないが、労使協定の行方にかかわらず、大きな変化はいずれにせよ訪れるはずだ」とし、



今シーズン残り試合の位置づけを踏まえた上で、千賀の起用法を見直す好機だ。



メッツは千賀という金脈の上に座っている」と伝えている。



リリーフ転向後の好投によって、千賀に対する評価が少しずつ高まっているようだ。



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