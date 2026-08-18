◆ 規定投球回まであと1イニング「ぐいぐい引っ張って持っていってもらわないと困る」

西武・平良海馬が18日、オリックス戦に先発登板。7回101球・7安打4奪三振2四球2失点で今季9勝目を挙げた。

2試合連続でハイクオリティ・スタート（HQS＝7回以上、自責点2以下）を記録した平良。18日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏は「非常にいい状態を保っている」と評価したが、解説の辻発彦氏は「やっとですよ、やっとですよこの2試合。それまでよくなかったですよ、球数が多くて5回くらいで大体降りていましたから、球数が多すぎて。この2試合は7回まで投げてくれたんでね、常にここまで投げてくれないと後ろにいい形でね」と指摘。真中氏が「辻さんは平良に厳しいですから。平良には求めている所が違いますから」と語ると、辻氏は「やはりぐいぐい引っ張って持っていってもらわないと困る投手だからね」と強調した。

もう1人の解説・五十嵐亮太氏は「平良を見ていていいなと思うのは、いい時もそうではない時もテンポが変わらず淡々とイニングを消化するという所。走者をためても気にしないでゾーンで勝負できる投手なので、守っている方はリズムを作りやすいのかなとは思いますよね」と分析し、真中氏は「規定投球回まであと1回で足りるのでね。防御率（1.55）は非常によくて上位なので、今後も楽しみですよね」と期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』