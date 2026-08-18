







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、ミルウォーキー・ブルワーズと戦い2-6で敗れた。先発のタリック・スクーバル投手は6回2失点（自責1）とまずまずの投球を見せたが、本人としては全く納得いっていないようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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スクーバルは同日を含め、ドジャース加入後は3試合に登板。ただ、0勝2敗、防御率3.18と、試合は作りつつもまだ勝ち星はない状況だ。



同メディアは「ドジャースがスクーバルを獲得すると、MLBファンの間には大きな衝撃が広がった。チームは彼を獲得する前から、WS3連覇を十分に狙えるだけの戦力を備えていた。そこへ、トレード市場で最高の投手とも言える彼まで加わったことで、その戦力はさらに強力なものとなった。しかし、当の本人はまだベストの投球を見せられていないと感じているようだ」と言及。



続けて、「彼は決して悪い投球をしているわけではない。ただ、自分自身に求める基準が非常に高く、特にWS3連覇を本気で狙うドジャースに加入した今、もっと大きな貢献ができると考えている。彼はスポーツネットLAを通じて、ここ2試合の投球について『前回の登板は5イニング、その前の登板は6イニングだった。これは到底受け入れられない。このリーグで自分が本来できるはずのレベルに達していない』と厳しく自己評価した」と記している。











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