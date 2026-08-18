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4番 山口 航輝 レフトフライ 2アウト
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3番 安田 尚憲 セカンドゴロ 1アウト
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6番 平良 竜哉 ライトフライ 3アウト
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ロ2-3楽
5番 村林 一輝 センターヒット 楽天得点！ ロ 2-3 楽 ランナー：1塁
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4番 Ｃ・マッカスカー レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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3番 宗山 塁 空振り三振 2アウト
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2番 辰己 涼介 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 レフトヒット ランナー：1塁
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2番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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1番 藤原 恭大 空振り三振 2アウト
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9番 山﨑 剛 空振り三振 1アウト
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9番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト
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8番 太田 光 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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7番 吉野 創士 レフトフライ 1アウト
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6番 平良 竜哉 フォアボール ランナー：1、2塁
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5番 村林 一輝 センターヒット ランナー：1塁
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8番 立松 由宇 ライトフライ 3アウト
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7番 小川 龍成 ショートゴロ 2アウト
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6番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 1アウト
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4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
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1塁ランナー宗山 塁 盗塁失敗 2アウト
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3番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
ロ2-1楽
2番 辰己 涼介 レフトホームラン 楽天得点！ ロ 2-1 楽
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OUT
1番 中島 大輔 見逃し三振 1アウト
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5番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
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ロ2-0楽
4番 山口 航輝 レフトホームラン ロッテ得点！ ロ 2-0 楽
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OUT
3番 安田 尚憲 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 西川 史礁 ショートゴロ 2アウト
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1番 藤原 恭大 セカンドフライ 1アウト
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