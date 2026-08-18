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2026.08.18 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 1 2 0 3 6 0
広島 0 0 0 1 1 2 1
  • OUT

    中3-1広

    4番 坂倉 将吾 左中間ホームラン 広島得点！ 中 3-1 広

  • OUT

    9番 大野 雄大 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    サード 坂倉 将吾が後逸 ランナー：1塁

  • OUT

    8番 Ｃ・ロドリゲス サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    7番 石伊 雄太 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    9番 持丸 泰輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    中3-0広

    4番 Ｍ・サノー レフトホームラン 中日得点！ 中 3-0 広

  • OUT

    3番 上林 誠知 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 細川 成也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    8番 床田 寛樹 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    7番 勝田 成 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    6番 佐々木 泰 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 大野 雄大 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    8番 Ｃ・ロドリゲス 敬遠 ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 石伊 雄太 サードダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    6番 花田 旭 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    中1-0広

    4番 Ｍ・サノー センターホームラン 中日得点！ 中 1-0 広

  • OUT

    5番 Ｅ・モンテロ ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 上林 誠知 ファーストライナー 3アウト

  • OUT

    2番 細川 成也 セカンドダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトヒット ランナー：1塁

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