週末、お子さんとの過ごし方に頭を悩ませていませんか？特にホークスファンのご家庭なら、見逃せない夢のようなイベントが今年も福岡にやってきます！ヒルトン福岡シーホークが贈る「Family Fun Night with HAWKS」は、ただのディナービュッフェではありません。「食べて、見て、一緒に楽しむ」をコンセプトに、家族みんなで最高の思い出が作れる体験型イベントの全貌を、この記事でご紹介します。まるで球場全体がそのままレストランになったかのような、ワクワクする空間で、忘れられない金曜の夜を過ごしましょう！

家族みんなで楽しめる！ヒルトン福岡シーホーク×ホークスの夢のコラボレーション

福岡のランドマーク、ヒルトン福岡シーホークが、地元福岡を代表するプロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」と夢のコラボレーションを実現！大好評だった企画が、今年はさらにパワーアップして「Family Fun Night with HAWKS」として帰ってきました。

この特別なイベントは、ヒルトン福岡シーホーク4階の広々とした「ブラッセリー＆ラウンジ シアラ」で、2026年9月4日（金）から11月27日（金）までの毎週金曜日限定で開催されます。広々とした約1,500㎡の空間を贅沢に使って、まさに「家族でエンターテイメントを満喫できる」特別な夜が演出されます。

舌も目も大満足！ホークス愛あふれるこだわりメニュー

「Family Fun Night with HAWKS」の最大の魅力の一つは、食欲をそそる多彩なビュッフェメニューに加えて、ホークスファンにはたまらない工夫が随所に凝らされている点です。季節ごとにテーマが変わる旬の食材や九州産の料理はもちろん、お子様も大興奮のホークスモチーフ料理や、福岡ならではのご当地グルメまで、まさに「食のエンターテイメント」が広がります。

お子様大興奮！ホークスモチーフの可愛い料理

お子様向けの「キッズコーナー」では、食べる前からテンションが上がる可愛い料理が勢ぞろい！

: ホークスのロゴ入り海苔で、特別感満載。: ハリーホークのピックが添えられ、お子様の笑顔を引き出します。

福岡の味もホークス仕様に！「博多ラーメン」

: ハリーホークとハニーホークのフェイスが最中で表現されたケーキは、デザートコーナーを華やかに彩り、食べるのがもったいないほど可愛い！

福岡名物の博多ラーメンには、なんとホークスのロゴをあしらった焼きかまぼこをトッピングできるんです。福岡県民としては絶対に試したい一品！地元愛と球団愛が一度に満たされますね。

9月は「ヨーロッパ美食紀行～華麗なるベルギー王国の饗宴～」

大人も楽しめる本格的な料理も充実しています。9月はベルギーをテーマに、伝統料理の「ストンプ」（マッシュポテトと野菜を混ぜた料理）、「ワーテルゾイ」（鶏肉や魚介を使ったクリームシチュー）、「ムール貝 ガーリックバターソテー」などが並びます。

さらに、自分で焼き立てのワッフルに好きなソースやトッピングができる「ベルギーワッフルステーション」は、お子様はもちろん、大人も童心に帰って楽しめること間違いなし！9月限定でベルギービールがオプションドリンクに加わるのも、大人にとっては嬉しいポイントです。

食事だけじゃない！広々空間で野球体験アクティビティ

「Family Fun Night with HAWKS」が単なるビュッフェで終わらないのは、この体験型アクティビティがあるから。広々としたレストラン内で、まるでテーマパークにいるかのような楽しい時間が過ごせます。

: 目の前で繰り広げられるプロの技に、お子様たちは目を輝かせるでしょう。

: 小さなお子様も安心して遊べる、野球ボールに囲まれた楽しい空間。

: 大人から子供まで、野球好きなら誰もが熱中してしまうストラックアウト。家族でチームを組んで挑戦するのも楽しそうですね！

驚きの特典と料金！家族で訪れるなら断然お得！

気になる料金と特典についても見ていきましょう。このイベントは、ファミリーに嬉しい破格の特典が用意されています。

項目 料金・内容 大人 6,200円 子ども 大人1名につき12歳以下1名無料！ (6歳～12歳) (追加1名 3,500円) 期間 2026年9月4日（金）～11月27日（金）の毎週金曜日ディナー 時間 17:30～22:00（最終入店21:30） 特別料金日 10月30日は特別料金となります。

大人1名につき12歳以下のお子様1名が無料になるという特典は、ファミリーには本当に嬉しいポイントですよね。例えば大人2名、子ども2名（6歳以上12歳以下）で利用するなら、子ども1人分の料金が無料になる計算。これなら、食事とアクティビティの両方を思う存分楽しんでも、かなりお得に感じられます。

さらに、福岡ソフトバンクホークスのユニフォームを着用して来店すると、乾杯ドリンクがお一人様1杯無料になるという、ファンにはたまらない特典も！ぜひ家族みんなでユニフォームを着て、ホークス愛をアピールしながらお得に楽しみましょう。

ヒルトン福岡シーホークという最高のロケーション

このイベントが開催されるヒルトン福岡シーホークは、福岡の街並みと美しいオーシャンビューを同時に楽しめる、まさに福岡のランドマーク的存在。みずほPayPayドーム福岡や複合商業施設MARK IS福岡ももちに隣接しているため、イベントの前後にショッピングやレジャーを楽しむことも可能です。

福岡空港から車で約20分、福岡の中心地「天神」からも約10分というアクセス便利な立地でありながら、リゾート気分も味わえるのは、ヒルトンならではの魅力と言えるでしょう。

家族の思い出に残る「金曜日の夜」を体験しよう！

「Family Fun Night with HAWKS」は、美味しい料理、楽しいアクティビティ、そしてお得な特典が詰まった、まさに家族のためのスペシャルイベントです。

には、特におすすめしたい企画です。ヒルトン福岡シーホークが提供する上質な空間で、ご家族皆様の思い出に残る楽しいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

予約方法とアクセス

「Family Fun Night with HAWKS」は、毎週金曜日ディナー限定のイベントです。人気の企画なので、早めの予約をおすすめします！

: ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ: 2026年9月4日（金）～11月27日（金）の毎週金曜日: 17:30～22:00 （最終入店21:30）: 092-844-8000（10：00～18：00）

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。