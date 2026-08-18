「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.08.18 18:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 1 0 1 3 0
西武西 0 0 0 0 0 1 0
  • OUT

    2番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 来田 涼斗 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 西川 愛也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 佐藤 太陽 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 源田 壮亮 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    オ1-0西

    9番 若月 健矢 サードゴロ オリックス得点！ オ 1-0 西 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    8番 西野 真弘 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 山村 崇嘉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 中村 剛也 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    5番 平沢 大河 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 来田 涼斗 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 太田 椋 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 愛也 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.