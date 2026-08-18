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OUT
2番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1塁
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6番 来田 涼斗 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 サードゴロ 1アウト
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1番 西川 愛也 空振り三振 3アウト
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9番 佐藤 太陽 セカンドゴロ 2アウト
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8番 源田 壮亮 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
オ1-0西
9番 若月 健矢 サードゴロ オリックス得点！ オ 1-0 西 1アウト ランナー：1塁
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8番 西野 真弘 レフトヒット ランナー：1、3塁
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7番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1塁
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7番 山村 崇嘉 空振り三振 3アウト
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6番 中村 剛也 ショートフライ 2アウト
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5番 平沢 大河 フォアボール ランナー：1塁
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4番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト
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6番 来田 涼斗 セカンドダブルプレイ 3アウト
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5番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1塁
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4番 太田 椋 見逃し三振 1アウト
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3番 Ｔ・ネビン ファーストファウルフライ 3アウト
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2番 小島 大河 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 西川 愛也 センターフライ 1アウト
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3番 西川 龍馬 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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