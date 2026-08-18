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OUT
5番 古賀 優大 フォアボール ランナー：1、2塁
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4番 増田 珠 レフトフライ 2アウト
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3番 宮本 丈 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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2番 岩田 幸宏 ピッチャーゴロ 1アウト
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9番 村上 頌樹 空振り三振 3アウト
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8番 元山 飛優 ライトヒット ランナー：1塁
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7番 坂本 誠志郎 セカンドライナー 2アウト
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6番 髙寺 望夢 ショートゴロ 1アウト
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1番 長岡 秀樹 ライトフライ 3アウト
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ヤ1-1阪
9番 武岡 龍世 センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 1-1 阪 ランナー：1、2塁
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8番 吉村 貢司郎 ライトヒット ランナー：1、2塁
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7番 伊藤 琉偉 フォアボール ランナー：1塁
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6番 西村 瑠伊斗 センターフライ 2アウト
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5番 古賀 優大 セカンドライナー 1アウト
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5番 大山 悠輔 ショートダブルプレイ 3アウト
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ヤ0-1阪
4番 佐藤 輝明 ライトヒット 阪神得点！ ヤ 0-1 阪 ランナー：1、2塁
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3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
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2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1塁
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1番 近本 光司 ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 増田 珠 ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 宮本 丈 ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 岩田 幸宏 ライトヒット ランナー：1、3塁
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1番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁
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