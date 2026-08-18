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2026.08.18 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 1 0 1 5 0
阪神 1 0 1 3 0

  • OUT

    5番 古賀 優大 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 増田 珠 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 宮本 丈 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 村上 頌樹 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 元山 飛優 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 セカンドライナー 2アウト

  • OUT

    6番 髙寺 望夢 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    ヤ1-1阪

    9番 武岡 龍世 センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 1-1 阪 ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 吉村 貢司郎 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 伊藤 琉偉 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 西村 瑠伊斗 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 古賀 優大 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    ヤ0-1阪

    4番 佐藤 輝明 ライトヒット 阪神得点！ ヤ 0-1 阪 ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 増田 珠 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 宮本 丈 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁

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