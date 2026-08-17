







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、カイル・タッカー外野手とエドウィン・ディアス投手を獲得した。当初はワールドシリーズ（WS）3連覇へ向け大型補強に成功したとの見方が大半だったが、現在は真逆の評価に覆りつつあるようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。



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今季の両名は日本時間17日終了時点で、タッカーが117試合、打率.232、11本塁打、54打点、ディアスが15登板、2勝2敗、防御率10.66といった数字にとどまっている。



同メディアは「ここしばらく、ドジャースがFA市場で明らかな失敗を犯したということはほとんどなかった。しかし、今ではその2つが『失敗』と評価されかねない状況になっている」としつつ、まずタッカーについて「4年2億4000万ドル、年平均6000万ドルという巨額の契約を結びながら、現状では打線の中心というより脇を固める存在にとどまっている。しかも、その控えめな期待にすら十分応えられていないという厳しい状況だ」とバッサリ。



続けて、ディアスも「ニューヨーク・メッツ時代のここ数年は、球界で最も支配的なクローザーの一人と評される投球を見せていた。しかし、肘の関節鏡手術によって今季は数か月にわたって離脱。復帰後も本来の姿を取り戻せず、複数回のセーブ失敗を喫している。現在の防御率は10.66、WHIPは2.45。クローザーとしては目を覆いたくなるような数字であり、ドジャースにとって大きな誤算となっている」と切り捨てている。











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