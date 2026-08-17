







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は13日（日本時間14日）、ミルウォーキー・ブルワーズ戦に先発登板。6回（101球）を投じ、被安打4、奪三振2、与四球5、失点2の内容で、勝利投手の権利はあったものの、チームが9回に逆転されて勝敗はつかなかった。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が綴っている。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



佐々木はこの日、3回まで無失点に抑える投球を見せ、好スタートを切った。しかし、4回に2本の安打と四球で二死走者満塁の場面を作ると、ジョセフ・オルティス内野手とデービッド・ハミルトン内野手に連続で四球を与えてしまい、2点を失った。











その後、5回と6回は無失点で切り抜け、マックス・マンシー内野手の逆転3ラン本塁打もあり、佐々木は勝利投手の権利を得てマウンドを降りた。



しかし、4-2とリードして迎えた9回、守護神のエドウィン・ディアスがまたしても救援に失敗し、ドジャースは4-5で敗戦。佐々木の6勝目とはならなかった。



この日の佐々木について、エスピナル氏は「彼は、制球が定まらなかったこの夜、6回を投げ切り、失点2に抑えた。好調なスタートを切ったものの、中盤は苦戦し、終盤はかなり力強い投球を見せた。この右腕は、シーズンが進むにつれて安定感を増している」と綴っている。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】