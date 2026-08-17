







横浜は霞ケ浦との一戦で2度のビハインドを背負いながら逆転勝利。ベスト8進出を決めた。苦しい展開で打線をけん引したのが主将・小野舜友だ。5回に同点の適時二塁打を放つと、6回にも2点適時二塁打。2打席連続タイムリーで3打点を挙げた。「自分がやらないとチームは負けてしまう」。その覚悟をバットで示した主将が、横浜に新たな勝ち方をもたらした。(取材・文：野口航志)







今夏初めて追う展開でも「絶対大丈夫」



今夏初めて追う展開となっても、横浜ナインに焦りはなかった。



「自分たちの中では絶対大丈夫っていう思いと、やってきてるから信じていこうっていう思いでいたので、特に焦りはなかったです」



そう振り返ったのは、主将の小野舜友だ。



霞ケ浦との3回戦。序盤から走者を出しながら得点を奪えず、4回には先制を許した。ここまで神奈川大会から常に先手を取ってきた横浜にとって、今夏初めて味わうビハインド。それでも小野は「こういった形になるんだなという新しい感覚」と落ち着いていた。



そして、その嫌な空気を自らのバットで変えてみせた。



1点を追う5回、先頭の脇山魁音が安打で出塁すると、小野が中堅へ適時二塁打。試合を振り出しに戻した。



「チームが苦しい状態にいたので、自分がなんとかまず一本打って、チームを勢いに乗せられたらなと思っていました」



好投を続けていた霞ケ浦の左腕・小林将大に対し、迷いなく振り抜いた一打だった。



だが、その裏に再び勝ち越しを許す。これまでなら経験したことのない展開が続いた。



それでも横浜は崩れない。

















9番・千島から1番・小野へ 逆転を生んだ「新しい1、2番」



6回、川上慧、田島陽翔で好機を作ると、霞ケ浦は小林からエース・稲山幸汰へスイッチ。代打・安食琥太郎が四球を選んで満塁とした後、脇山が空振り三振に倒れ、2死まで追い込まれた。



ここで9番・千島大翼が右前へ運び、2者が生還。ついに横浜が試合をひっくり返した。



小野はこの一打を「今日のキーポイントだったんじゃないかな」と振り返る。



「ツーストライクに追い込まれて、崩されながらもなんとか気持ちで持っていったライト前。ベンチから『追い込まれてから粘りだぞ』という声が飛び交っている中で、(千島が)本当にいい粘りを見せてくれた」



そして、千島が作った流れを主将がさらに加速させる。小野も右翼線へ鋭い2点適時二塁打。2打席連続の適時打で3打点を挙げ、一気に霞ケ浦を突き放した。



[caption id="attachment_283788" align="aligncenter" width="1200"] 適時二塁打を放つ横浜・小野舜友【写真：産経新聞社】[/caption]



試合前、横浜・村田浩明監督は現在の打順について、下位にも厚みを持たせ、そこから小野につなげることで「一番流れる」と意図を明かしていた。



その狙いを体現しているのが9番・千島と1番・小野だ。



「9番と1番という形で、新しい1、2番じゃないですけど、作れてるんじゃないかなと思っています。本当は上位を打ってもいいような存在だと思ってますけど、そういったバッターが9番にいるっていうのは、相手にとっても恐怖なんじゃないかなと思います」と小野は語った。



小野は仲間が作った好機を返すことを自らの役割と捉えている。



「みんながチャンスを作ってくれなければ、自分は返すことはできない。本当に仲間がいてこそ、自分の役割をしっかり果たせているんじゃないかなと思います」

















「自分がやらないと」主将として磨いてきた勝負強さ



それでも、主将として背負っているものは大きい。



過去にも甲子園を経験してきた小野だが、今年は気持ちが違うという。



「自分がやらないとチームは負けてしまうっていう思いでやっているんで。そこが一番の違いじゃないかなと思います」



主将として目指すのは「こいつについていきたい」と仲間から思われる存在。そのためにも「自分がとにかく一番やらないと」と、練習から誰よりも強い意識を持って取り組んできた。



そんな小野が、自分の誰にも負けない部分として挙げるのが「勝負強さ」だ。



「ここぞの一本というのを練習から意識してやってるんで、そこかなと思います」



今夏初めて先制を許し、さらに一度追いつきながら再び勝ち越された。それでも最後は逆転してベスト8へ。小野は「新しい経験として、自分たちに自信がついた」と手応えを口にする。



次は準々決勝。相手は花巻東だ。



「ここからまた名前が変わる戦い。もう一個チームとして気を引き締めて、入りから戦っていけるようにやっていきたい」



初めて味わったビハインドも乗り越え、横浜はまた一つ勝ち方を増やした。



苦しい時に一本を放ち、チームを引っ張る。それこそが、小野が思い描いてきた主将の姿なのかもしれない。



(取材・文：野口航志)





















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