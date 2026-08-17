







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2025年3月、同年が3年契約最終年だったデーブ・ロバーツ監督と2029年まで契約を延長した。同契約終了後については未定だが、本人は勇退するつもりだったところから考えが変わりつつあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「これまでは4年契約が満了する2029年をもって、ロバーツ監督は監督業から退く可能性が高いとみられていた。その時点で同監督は57歳になる。しかし、本人の最近の発言を踏まえると、2029年を区切りとする考えは変わりつつあり、契約満了後も指揮を執り続ける可能性が出てきている」と言及。



続けて、「USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、同監督は2029年以降も監督を続けることを考えるようになった理由として、認知能力やパフォーマンスに関する研究が大きく影響したと説明した」としつつ、「私が見てきた研究では、男性の脳は60代前半まで成長を続け、鋭さを保てると考えている。だから54歳の自分は、情熱や前向きな姿勢、思考力、判断の鋭さという面で、まだ上向いていると思っているんだ。CEOに60代の人が多く、それでも高い能力を発揮し続けているのは、そういう理由もあると思う。その可能性を閉ざしたくはない」という本人のコメントを伝えている。



2011年から指導者として活動しているロバーツ監督だが、まだまだ伸びしろがあると考えているのかもしれない。











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