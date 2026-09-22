「“ウケる！”と思たらしつこくいくねん」間寛平が語る“吉本新喜劇”今と昔の違いとは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。9月3日（木）の放送では、間寛平さんが登場！ 本記事では、間さんがゼネラルマネージャー（GM）視点から語る「吉本新喜劇の変化」について語った模様をお届けします。今年12月には、吉本新喜劇東京特別公演「ヤバ。新喜劇に毎日誰かが乱入!?なんやかんやいうてありがとうねぇ～」も開催されます。れなち：寛平さんは、2022年に吉本新喜劇のゼネラルマネージャーに就任されましたが、今の新喜劇ってどう見ていますか？間：僕も東京に来てから38年か、それくらい（新喜劇から）離れていたので分からなかったんですよ。ほんで、吉本興業に入ってちょうど50年、だから僕が70歳の年に引退しよう思うてたんです。れなち：はい。間：せやけど、僕が全国を回る「出前ツアー」つうのをやっていたら、それを社長が見に来てくれていて「これが新喜劇や」と。ほんで、「寛平ちゃん、悪いんやけど、ゼネラルマネージャーになって今の若い子に教えてやってくれへん？」って言われて。そのときは断ったんやけど、嫁が「あんたは迷惑もいっぱいかけてきたから、恩返しのつもりで頑張ってみたらどうや？」と。そこからGMを引き受けて今の新喜劇を見ているんですけど、やっぱり、僕らのときの新喜劇と全然違うんですよ。れなち：何が違いました？間：やっぱり、今風な新喜劇。僕らの時代はコテコテなんですよ。だから、そのコテコテのやつをみんなに教えている。れなち：へえー！間：だから……コテコテやで（笑）。焼肉屋の換気扇みたいな、コテコテの油がへばりついているような感じ、分かる？れなち：分かります（笑）。そういうのを若手というか次の世代に？間：そう。あとは、みんながちゃんと新喜劇に出られるように。やっぱり、出られない子らもいっぱいいてるから、その子らもどんどん出してやれるように（考えている）。間：僕らのときやったら、芝居をちゃんとせんとめっちゃ怒られててん。だから、僕はギャグばっかりやってたから、先輩にもめっちゃ怒られた。ほんで、「寛平、お笑いっていうもんは“間”が一番大事やねんぞ」っていうのをずっと教えられて。れなち：はい。間：でも、今の子は芝居というより、僕がやっていたようにギャグに走ったりとか、テンポがめっちゃ速いよね。僕らの時代やったら、ネタを振って、振って、振って、振ってからドーンやねんけど、今はネタを振ってドーン、振ってドーンやんか。れなち：確かに。間：漫才でもそうやんか。例えば、令和ロマンの漫才も君らはわかると思うねん。僕らはついていかれへんから分からんねん。ほんで、ネタも今の時代のネタになってるやん。れなち：そうか。新喜劇としても、そっちもいいんだけど……。間：そうやねん。だから、コンピュータ関係だとか、SNSだとかを使ったりしてるのが今の新喜劇。僕らのほうは、換気扇の油コテコテのしつこい笑いというか。“これがウケる！”と思たら、ずっとしつこくいくねん。れなち：その間を大事にして、コテコテのを重ねていって、安心して笑えるような空間を作っていく。間：そうそう！ めっちゃ分かってるやんか。れなち：いやいや（笑）。今の寛平さんの話を一生懸命汲み取ろうとしているんですけど……。間：ちょっと新喜劇の女優に……。れなち：ええっ!?間：分かってるや～ん！れなち：そういうことで合ってますか？間：そういうことよ！れなち：よかった！ 安心しました（笑）。＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55パーソナリティ：山崎怜奈番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/番組公式X：@darehanaTFM