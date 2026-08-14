セブン‐イレブン・ジャパンは8月18日、ビタミンCを手軽においしくチャージできる新商品「ピンクグレープフルーツスムージー」(410.40円)を全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。

セブン‐イレブンでは、「セブンカフェ スムージー」シリーズにおいてフルーツ系スムージーを拡充させている。同シリーズでは、急速凍結させることでおいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めた果物や野菜を使用。さらに、ピューレなどを独自技術で凍らせてアイスキューブに加工することで素材のおいしさを味わえる。

今回発売する「ピンクグレープフルーツスムージー」のアイスキューブには、ピンクグレープフルーツ本来の味わいを引き立てるブラッドオレンジ果汁をブレンドしており、芳醇な果肉感と爽やかな風味を楽しめる。

また、ピンクグレープフルーツとブラッドオレンジには、ビタミンCが豊富に含まれており、1杯で41.5mgのビタミンCを摂ることができ、急速凍結することでフルーツが持つおいしさだけでなく、栄養素も閉じ込めているという。

担当者によると、「厳しい暑さが続く8月においしく手軽にフルーツがとれ、かわいらしい見た目で手に取った際に気分が上がるようなスムージーを届けたい」という想いから、今回の開発に至ったとのこと。