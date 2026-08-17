ロッテは16日、9月17日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で、アニメ『ダイヤのA』とのスペシャルコラボイベントを開催することになったと開催した。

このイベントは、10月より放送される『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』とのコラボレーション企画となる。試合当日は、沢村栄純役を務める声優の逢坂良太さんと倉持洋一役を務める浅沼晋太郎さんが来場し、球場を盛り上げる。

また、このイベントために用意された描きおろしイラストを使用した限定コラボグッズの販売も予定。

▼ 逢坂良太さん（沢村栄純役）コメント

「祝、初コラボ！ということでようやく、マリーンズさんとコラボすることができました！長かったですねー！いつかコラボが実現できると信じて10年ぐらいですかね！念願叶いました！！当日はその気持ちを胸に全力で投げ、応援させていただきますので、どうぞ宜しくお願いします！！」

▼ 浅沼晋太郎さん（倉持洋一役） コメント

「ひさしぶりに参加する球団コラボ。しかも、僕が演じる倉持洋一の出身地である千葉！これはテンション上げるなって方が無理な話です。当日は微力ながら、声でチームをサポートしますので、ぜひ一緒に盛り上がりましょう！」