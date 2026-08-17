西武は16日、フランシスコ・アポンテ選手と育成選手契約締結を発表した。

フランシスコ・アポンテは球団を通じて「埼玉西武ライオンズという名門球団の一員となる機会をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。遠く離れた異国の地ですが、大好きな野球ができることが楽しみで仕方ありません。選手として成長し、常に自分自身のベストを尽くす最高のプレーヤーになりたいと考えています。応援よろしくお願いいたします」とコメント。

広池浩司取締役球団本部長は「アポンテ選手は、長身でスピードが武器の17才の遊撃手です。現地でトライアウトを重ねるなかでスカウトから高く評価された選手で、メジャー球団とも競合となりましたが獲得が決まりました。ドミニカ共和国のアマチュア選手の獲得は当球団では初めてとなりますので、私たちも一緒に学びながら成長を後押ししていきます。現在も身長が伸び続けており、体の成長と共にこれからスピード、パワー、技術がどんどん身についていくと思います。一軍で活躍できる選手にしっかり育てていきます」と獲得の経緯を説明している。

▼ フランシスコ・アポンテのプロフィール

生年月日：2009年5月20日

身長・体重：196cm・80kg

出身地：ドミニカ共和国

経歴：エマ ロマナ サンチェス高

ポジション：内野手

投・打：右投・左打

背番号：147