中日は16日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」の出場選手第1弾を発表した。
両球団の黄金期を支え、ファンを魅了し続けたレジェンド OB たちがバンテリンドーム ナゴヤに集結する。
▼ 出場選手（第1弾発表）
中日OB：小松辰雄、山﨑武司、立浪和義、川上憲伸
巨人OB：中畑清、江川卓、原辰徳、槙原寛己
※8月16日時点。参加選手は随時追加公開
※当日の出場選手は変更の場合あり
中日は16日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」の出場選手第1弾を発表した。
両球団の黄金期を支え、ファンを魅了し続けたレジェンド OB たちがバンテリンドーム ナゴヤに集結する。
▼ 出場選手（第1弾発表）
中日OB：小松辰雄、山﨑武司、立浪和義、川上憲伸
巨人OB：中畑清、江川卓、原辰徳、槙原寛己
※8月16日時点。参加選手は随時追加公開
※当日の出場選手は変更の場合あり
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