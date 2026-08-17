11月22日に「LEGENDS MATCH 2026」を開催

　中日は16日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」の出場選手第1弾を発表した。

　両球団の黄金期を支え、ファンを魅了し続けたレジェンド OB たちがバンテリンドーム ナゴヤに集結する。

▼ 出場選手（第1弾発表）

中日OB：小松辰雄、山﨑武司、立浪和義、川上憲伸

巨人OB：中畑清、江川卓、原辰徳、槙原寛己

※8月16日時点。参加選手は随時追加公開

※当日の出場選手は変更の場合あり