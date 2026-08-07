地産地消とんこつラーメン店「TOCOTON1」は7月27日から、期間限定メニュー「鶏白湯スープの冷やしラーメン～川根柚子の香り～」を発売した。販売期間は9月末まで。

鶏白湯スープの冷やしラーメン～川根柚子の香り～

同商品は、安芸高田市産の広島熟成どりや川根柚子の生絞り果汁、八千代町産の青ネギなど地産地消の食材を使用した冷やしラーメン。鋳鉄の practices 和釜で2日間かけて炊き上げたスープは、旨味成分のバランスを追求した設計となっており、厳選素材の魅力を引き出した一杯に仕上げている。

価格は980円。