







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正捕手のウィル・スミス捕手が首痛により6月中旬から離脱している。7月中旬には60日間の負傷者リスト（IL）に移行しているが、その同選手の現状についてデーブ・ロバーツ監督が語ったという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアはロバーツ監督が、「スローイングもしているし、毎日ウエイトルームでのトレーニングも行っており、状態は良くなってきている。だから、今週は彼にとって重要な1週間になる。私としては今週のどこかのタイミングで、コーチが投げる打撃練習を始められるのではないかと考えている」と明かしたことを紹介。



続けて、「彼は今後、打撃練習の強度を段階的に上げた後、マイナーでのリハビリ出場に入る予定だ。そのため、復帰までは少なくともあと3週間ほどかかるとみられ、メジャーに戻るのは9月に入ってからになる可能性がある。負傷前は52試合、打率.249、6本塁打、23打点と苦しんでおり、今回の長期離脱が状態を立て直すための良いリセットになる可能性もある。ただ、ポストシーズンに向けて実戦感覚を取り戻す時間も必要になるだけに、可能な限り早い段階で復帰してもらいたいところだ」と記している。



ドジャースは現在、スミスの代役を務めていたダルトン・ラッシング捕手も故障離脱するなどバタついているだけに、正捕手の1日でも早い帰還が待たれるところだ。











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