ヤクルトがDeNAとの接戦を制し、4月以来となる4連勝を飾った。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、決勝2ランを放った長岡秀樹の打撃に笘篠賢治氏が言及した。
3回、DeNA・片山皓心の浮いたカットボールを完璧に捉えると、打球を右中間スタンドまで運んだ。笘篠氏は「ボールがよく見えていて、体重移動が少ない。自分のポイントまでボールを呼び込んで、前で強く叩いた。絶好調のバッティングをしていますよ」と状態の良さを指摘した。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
ヤクルトがDeNAとの接戦を制し、4月以来となる4連勝を飾った。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、決勝2ランを放った長岡秀樹の打撃に笘篠賢治氏が言及した。
3回、DeNA・片山皓心の浮いたカットボールを完璧に捉えると、打球を右中間スタンドまで運んだ。笘篠氏は「ボールがよく見えていて、体重移動が少ない。自分のポイントまでボールを呼び込んで、前で強く叩いた。絶好調のバッティングをしていますよ」と状態の良さを指摘した。
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