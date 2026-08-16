







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは直近9試合で8敗、3カード連続負け越しと今季最悪の時期を経験した。デーブ・ロバーツ監督は、地区優勝と上位シード獲得のため、今後は不振の選手を待ち続けず、より積極的な采配を行う方針を示した。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ロバーツ監督は現在のチームがプレーオフ争いの真っただ中にいるとして、最優先は地区優勝、その次にナ・リーグ上位2枠を確保することだと強調した。そのため、選手の実績や感情よりも、勝利につながる起用を優先するという。



実際に打線にも手を加え始めている。右投手が先発する試合では大谷翔平選手に続く2番打者にフレディ・フリーマン内野手を起用し、シーズンを通して課題となっていた上位打線の得点力向上を図った。



さらに右翼ではテオスカー・ヘルナンデス外野手に代えてアレックス・コール外野手を起用した。ヘルナンデスはwRC+でリーグ平均を4％下回っており、打撃面で期待された結果を残せていない。



厳しい采配を見せ始めたロバーツ監督について、イブラ氏は「今こそ勝負の時だ。それに応じた采配を振るうつもりだ。選手たちの今季のパフォーマンスは十分に見てきた。勝つことが何よりも重要だということは、全員が理解しているはずだ。感情の問題ではない」と言及した。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】