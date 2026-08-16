第108回全国高等学校野球選手権大会は16日、阪神甲子園球場で3回戦4試合が行われ、ベスト8が出そろった。大会が佳境を迎える中、春夏を通じて甲子園優勝未経験の県勢で勝ち残っているのは、岩手県勢の花巻東だけとなった。

今大会開幕時点で、春夏を通じて一度も甲子園優勝がないのは青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、滋賀、鳥取、島根、宮崎の12県。各県の代表校が悲願の初優勝を目指したが、11県の代表校がベスト8までに姿を消した。

可能性を残していた福島県勢の東日大昌平は、16日の3回戦で有明（熊本）と対戦。初回に1点を先制したものの、8回に4点を奪われ、1-4で逆転負けを喫した。この結果、甲子園未制覇県で8強に進んだのは岩手県勢の花巻東だけとなった。

その花巻東は今大会、初戦で新田（愛媛）を4-2で下すと、2回戦では岡山学芸館（岡山）に4-1で勝利。16日の3回戦でも英明（香川）を4-0で完封し、3年ぶりのベスト8進出を決めた。3試合で失点はわずか3と、安定した戦いで勝ち上がっている。

英明戦では適時打なしで4得点。内野ゴロや犠飛、重盗などを絡めて着実に得点を積み重ねる一方、投手陣は相手打線を無得点に封じた。

甲子園優勝未経験県の“最後の1校”として花巻東が残るのは、これで2年連続となる。

2025年大会も、開幕時点で甲子園未制覇だった12県のうち11県の代表校が先に敗退し、最後まで残ったのは花巻東だった。初戦で智弁和歌山（和歌山）を4-1で破ったものの、2回戦で東洋大姫路（兵庫）に4-8で敗れ、岩手県勢初の全国制覇には届かなかった。

花巻東はこれまで大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）らメジャーリーガーを輩出し、今夏には佐々木麟太郎もマイアミ・マーリンズと契約するなど、数々のスター選手を送り出してきた。しかし、岩手県勢にはいまだ春夏を通じて優勝旗が渡っていない。

2年連続で“未制覇県最後の砦”となった花巻東。3年ぶりにたどり着いた8強の舞台から、今度こそ岩手県勢の歴史を塗り替えられるか。

【関連記事】

【了】