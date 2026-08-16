オリックス・来田涼斗が今季6号、7号目となる1試合2本塁打をマークした。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、持ち前の長打力を発揮した来田の打撃について、大矢明彦氏が言及した。
大矢氏は、「オリックスには左の強打者という存在がすごく求められている」とした上で、「あれだけ思い切ったスイングができて、飛距離も出せるんですから。うまく使って伸ばしていきたい」とコメント。来田の長打力を高く評価した。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
オリックス・来田涼斗が今季6号、7号目となる1試合2本塁打をマークした。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、持ち前の長打力を発揮した来田の打撃について、大矢明彦氏が言及した。
大矢氏は、「オリックスには左の強打者という存在がすごく求められている」とした上で、「あれだけ思い切ったスイングができて、飛距離も出せるんですから。うまく使って伸ばしていきたい」とコメント。来田の長打力を高く評価した。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。