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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ外野手が、カンザスシティ・ロイヤルズとの3連戦で復調の兆しを見せた。2試合連続本塁打を放つなど打撃状態が上向いており、本人も手応えを口にしているが、まだ完全な復調とは言えないようだ。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。



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長らく不振に苦しんできたベッツは、ロイヤルズ戦で本塁打を放った際、ベースを回りながら大きく感情を表した。7月20日（日本時間21日）のフィラデルフィア・フィリーズ戦で2本の本塁打を放って以来の一発だったこともあり、安堵と喜びが入り交じったという。



本人は「長い間、強い打球を空中に飛ばせていなかった」と振り返り、チームが苦しい時期を過ごしていた中で先制点につながったことにも大きな意味を感じていた。



今季は84試合で打率.239、出塁率.297、長打率.417、二塁打13、本塁打15、打点39を記録。依然として本来の水準には届いていないものの、直近の内容は復活への期待を高めるものとなっている。



不振脱却について聞かれたベッツは自身について「自分でもわからない。打席で良い日だったということだけだ。こういう話は何度も繰り返されているから、明日も連勝を続けられるかどうかが大事だ。でも、チームメイトが勝利を収める手助けができて嬉しい」と言及した。











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