







埼玉西武ライオンズの森脇亮介投手が、1087日ぶりに一軍のマウンドへ帰ってきた。右上腕動脈閉塞症による手術、育成契約、長いリハビリを経て、今季ついに背番号「28」を取り戻した。それでも、支配下復帰も一軍復帰もゴールではない。再び勝負の舞台に立った右腕が、復帰までの歩みと現在の思いを語った。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：森脇亮介

京都府出身。塔南高、日本大、セガサミーを経て、2018年ドラフト6位で埼玉西武ライオンズに入団した。中継ぎとして一軍で実績を重ねたが、2023年に右上腕動脈閉塞症を発症し、手術後は育成選手として復帰を目指した。今季はファームで好成績を残して支配下復帰を果たし、約3年ぶりに一軍登板。再び背番号「28」を背負い、ブルペンの一角としてチームを支えている。



「そんなに歓声をもらえると思っていなかった」約1年ぶりの実戦復帰

[caption id="attachment_283141" align="alignnone" width="1200"] 西武の森脇亮介【写真：産経新聞社】[/caption]











復帰へ向けた歩みの中で、大きな節目となったのが、本拠地・ベルーナドームで迎えた約1年ぶりの実戦登板だった。2024年7月3日の二軍・日本ハム戦で、マウンドへ向かう森脇にはスタンドから想像以上の声援が届いた。



「僕自身、そんなに歓声をもらえると思っていなかった。結果は良くなかったんですけど、投げられるようになったのもありましたし、うれしかったです」



まだ納得できる投球には届かず、不安も抱えていた中での復帰戦だったが、再び打者を相手に投げられたことに加え、スタンドから届いた大きな声援も森脇の胸に残った。



実戦復帰を果たしてからも、一軍へ戻るまでにはさらに時間を要した。登板を重ねながら状態を引き上げ、支配下を現実的に意識できるようになったのは2025年8月頃だった。



「状態も上がってきて、真っすぐがしっかり投げられるようになった。この状態をキープしつつ、もうちょっと（状態を）上げていければ勝負できるんじゃないかなって思い始めた」



そして今季、ファームで防御率0点台を維持し、抑えも任される中で、待ち続けた瞬間が訪れた。







「ついに来たか、ここからだな」長いリハビリの先で取り戻した背番号28

[caption id="attachment_283140" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・森脇亮介【写真：編集部】[/caption]











6月30日、支配下復帰が決まり、背番号は「127」から「28」へ戻った。



「ついに来たかという気持ち、ここからだなと。戦いの場に足を踏み入れるというか、そこに向かっていくんだなという思いが湧き上がってきた」



長いリハビリを経てたどり着いた支配下だったが、森脇の意識はすでに、その先の一軍へ向いていた。



支配下復帰からわずか3日後の7月3日、オリックス戦（ほっともっと神戸）で1087日ぶりの一軍マウンドに上がった。「まだちょっとふわついていたかな」と久々の舞台ならではの感覚もあり、走者を背負うと2死満塁までピンチが広がった。



ただ、追い込まれた状況がかえって意識を目の前の勝負へ向けさせた。「逆にあそこまで行ったからこそ地に足付けていけたのかな」と徐々に落ち着きを取り戻し、無失点で切り抜けた。



そして7月16日のロッテ戦では、ついに本拠地・ベルーナドームの一軍マウンドへ戻った。2024年7月にファームで実戦復帰を果たした場所に、今度は背番号28をつけ、一軍の投手として立った。



復帰後初登板に比べれば落ち着きを取り戻していたが、「やっぱりマウンドに上がる時の歓声だったりとかはすごく聞こえた」。胸に込み上げるものを感じながらも、「バッターに集中するんだっていうのを自分に言い聞かせながら」と感情を抑え、目の前の勝負へ意識を向けた。





「0点で帰ってこれるように」1087日ぶりに戻った一軍で貫く思い

[caption id="attachment_283142" align="alignnone" width="1200"] 西武の森脇亮介【写真：産経新聞社】[/caption]











長い時間をかけて組み立て直してきた投球は、一軍でも形になっている。



「今年に入ってからバッターにも内外関係なく、しっかり投げられているのがいい」



リハビリ開始後から重点的に取り組んできた真っすぐは、手術前までに培ったものを土台に、現在の投球を支える大きな軸となっている。再び一軍のブルペンに戻った今も、電話が鳴り、自分の名前が呼ばれれば、「0点で帰ってこれるように、本当それだけ」と任された場面に集中する。「先を見すぎるんじゃなくて、今日の1試合を一生懸命やって、それが積み重なって、シーズン終わりに良く投げれたなっていうふうに思えたら」と、先の数字ではなく、一登板ずつ結果を積み重ねることを意識している。



病気や手術、育成選手としての時間を経て一軍へ戻ってきたからこそ、ファンへ見せたい姿もある。



「ピンチを作ったり打たれたりすることも多分あると思うんですけど、その中でもしっかり前を向いて胸張って、一生懸命やっている姿を見せたい」



支配下復帰も、一軍復帰もゴールではない。再び背負う「28」で、ブルペンからチームの勝利に貢献する投球を続けていく。



（取材・文：灰原万由）









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『獅子回顧録』渡辺久信 著

「ライオンズは強くなければいけない」チームづくりに奔走栄光と苦悩と激動の20年本書は、選手、監督、フロントとしてライオンズに長く関わってきた私が『獅子回顧録』と題して、チームづくりを振り返る一冊となる。幸せなことに、愛するライオンズで現場のトップとフロントのトップの両方を務めさせてもらった。選手時代を振り返る章もあるが、2004年に二軍の投手コーチとしてライオンズに復帰してから、GMを務めた2024年までが中心となる。下記からチェック↓【関連記事】

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【了】