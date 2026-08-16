







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日終了時点で、8月は3勝8敗と黒星が大きく先行している。ここ2試合は連勝と持ち直しつつあるが、デーブ・ロバーツ監督は打線についてある点を問題視しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』は報じた。



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同メディアは「ここ数週間、ドジャース打線は安定感を欠く場面が見られており、その原因はいくつか考えられる。速球への対応にも苦戦しているが、ロバーツ監督もこの点を課題として認識しており、打線には速球への対応力を改善してほしいと考えている」と言及。



続けて、「力でねじ伏せられるのは、決して気分のいいものではない。相手チームはメジャーのどの球団に対してよりも多く、我々に速球で勝負してきている。それを考えると、あるいは実際にそうだと分かっていると、腹立たしいものがある。ではどうすればいいのか。自分のゾーンに来た球をしっかり狙って、バットのヘッドをそこに出していかなければならない。大事なのは、自分たちが持っている力を最大限に発揮すること。そのためには速球を打つこと、打席の中で修正すること、そして状況に応じた対応をすること。そのすべてが必要だ」という同監督のコメントを伝えている。



シーズンが終盤に入りつつある中で浮上したこの課題について、大谷ら野手陣は深刻化する前に改善することができるだろうか。











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