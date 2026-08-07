ファミリーマートは8月7日、対象商品の購入で「ポケモンフレンダ」の描き下ろしデザインの「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを、全国のファミリーマート約1万6,400店舗で開始すると発表した。実施期間は第1弾が8月11日午前10時～8月24日まで、第2弾が8月25日午前10時～9月7日まで。

「ポケモンフレンダ」は、ポケモンとバトルを繰り広げて捕まえ、筐体から配出される「フレンダピック」を集めて遊ぶキッズアミューズメントマシン。キャンペーンでは、対象商品を購入すると、描き下ろしデザインの「スペシャルフレンダピック」として「レックウザ(メガレックウザ)」または「ピカチュウ&ゼラオラ」がもらえる。フレンダピックを「ポケモンフレンダ」のマシンにセットすることで、それぞれのポケモンがゲームに登場する。

キャンペーンは第1弾・第2弾の2期間に分かれ、期間ごとにもらえる景品と対象商品・購入条件が切り替わる。第1弾は8月11日午前10時から8月24日まで、冷蔵の「ファミマルスイーツ」を2個購入すると、スペシャルフレンダピック「レックウザ(メガレックウザ)」がもらえる。

第2弾は8月25日午前10時から9月7日まで、パン全品を3個購入すると、スペシャルフレンダピック「ピカチュウ&ゼラオラ」がもらえる。いずれも景品がなくなり次第終了となる。

「ポケモンフレンダ」は、玩具メーカーのタカラトミーアーツとゲームメーカーのマーベラスが共同事業として展開する「ポケットモンスター」のゲーム筐体で、2024年7月11日より全国のアミューズメント施設やゲームセンターなどで稼働している。1台で2人のプレイヤーが遊べる「ツイン筐体」が特徴で、隣同士の画面が繋がる「タッグプレイ」発生時には、筐体の上部と中央部に搭載された2台の大型モニターによるバトルを楽しめる。中央部のモニターにはタッチパネルを導入しており、ゲーム映像の動きと画面に触れる操作アクションが連動する仕組みとなっている。

フレンダピックの詳細は「ポケモンフレンダ」公式ホームページで確認できる。

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。