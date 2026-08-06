Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』の有料追加コンテンツ「ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス」の第1弾「ブクブクうみぞこの街」の配信を記念し、8月6日（木）から9日（日）までの4日間、横浜赤レンガ倉庫 イベント広場にて「リアル『ぽこポケ』体験！「ブクブクうみぞこの街」in横浜赤レンガ倉庫」が開催されます。『ぽこ あ ポケモン』（以下、ぽこポケ）としては初となるリアルイベントで、入場料は無料です。

8月5日には報道関係者向けのオープニングイベントが実施されました。会場の様子を中心に、見どころをレポートします。

赤レンガ倉庫に突如現れた『ぽこポケ』のエリアゲートが開通！

オープニングイベントには、「ブクブクうみぞこの街」で新たに出会えるワニノコ・ミズゴロウ・アシマリが登場。会場のシンボルとなる「『ぽこポケ』エリアゲート」を開通させるセレモニーが行われました。

このエリアゲートは、横浜赤レンガ倉庫に突如として出現し、開催前からSNSでも話題となっていました。ゲーム内の風景をそのまま再現していて、夏の青空の下、遠くからでもひときわ目立つ存在感を放っていました。

セレモニーでは、「ポケモンクループログラム」のメンバーがポケモン図鑑をゲートにかざすと、ゲームと同じ音楽とともに『ぽこポケ』エリアゲートが開きました。ワニノコ、ミズゴロウ、アシマリも体いっぱいで喜びを表現していました。

画面の中ではよく見ているエリアゲートですが、現実に登場すると迫力満点。メタモンがポケモンずかんをかざす部分もしっかり再現されていました。

このゲートをくぐって場内に入場するには整理券が必要。会期中、会場付近に設置された二次元コードをLINEアプリで読み込むことで、先着順で整理券を配布します（整理券の取得はLINEアプリ「mogily」を使用）。荒天時の休業有無など最新情報はポケモン公式Xで随時発表される予定なので、お出かけの前にチェックすることをお勧めします。

もし整理券が取れなかった場合でも、ゲート周辺からの写真撮影は可能とのことでした。また、ゲートの周辺では『ぽこポケ』うちわの無料配布を行っていて、イベントに参加しなくてももらえます。

見ているこちらも脱力してしまうメタモンのいつもの表情のパターンも

さらにゲーム内に登場する「かおだしパネル」のリアル版はゲート外に設置されています。整理券の確保が難しい方や、ふらっと通りかかった方でも、来場すれば『ぽこポケ』の世界観を楽しめそうです。

草むらがリアルにゴソゴソ、芸が細かい「生息地づくり」

それでは、さっそくゲートをくぐって中に入ってみましょう。

開いた状態のゲート

扉の奥に何やら青くゆらめく空間が

会場内で体験できるコンテンツのひとつが「生息地づくり」です。ゲーム本編では、くさやいわなど、さまざまなブロックを決まった数だけくっつけて並べることでポケモンの「生息地」を作り、そこにやって来たポケモンたちと出会うことができます。出会いの証に各ポケモンのステッカーがプレゼントされます。

今回のイベントでは、この「生息地づくり」を実際に手を動かして行う体験として再現。会場内には完成間近の生息地が4つあり、最後の1ブロックを来場者がはめこむと、「ブクブクうみぞこの街」で新たに出会えるポケモンが登場する演出が用意されています。

笑顔がまぶしいワニノコのステッカー

お花によりそう姿がキュートなマッギョのステッカー

にっこりミズゴロウのステッカー

取材中に印象的だったのは、生息地が完成すると実際に草むらがガサガサと揺れ、そこからポケモンが姿を現すという演出。単にポケモンが表示されるだけでなく、ゲーム内でポケモンが登場する直前のワクワクを感じさせる作り込みに、スタッフの遊び心が伝わってきました。

深海のポケモンたちと写真が撮れる「深海ピカピカフォトスポット」

会場中央には、ドーム型のフォトスポット「深海ピカピカフォトスポット」が。「ブクブクうみぞこの街」という名の通り、深海をテーマにした街の世界観に合わせ、ポケモンたちと深海で一緒に写真が撮れるという趣向になっています。

場内に入ると真っ暗で、まさにゲーム中の深海のよう。そこでカメラのフラッシュを焚くと、チョンチー・ランターン・プルリル（オスのすがた）・プルリル（メスのすがた）の4匹が暗闇の中に浮かび上がります。「ブクブクうみぞこの街」で初登場した「深海」に実際に訪れたかのような気分になれる、幻想的なビジュアルです。

このほか、体験コンテンツ以外にも「ブクブクうみぞこの街」に登場するポケモンたちが会場のあちこちに姿を見せており、歩いているだけでも「ブクブクうみぞこの街」の世界観を存分に感じられる構成になっています。

岩場にいるかのようなサニーゴ

キバニア

スターミー

ネオラント

ヘイガニ

みなとみらい駅も「うみぞこ」に！ Y500系ラッピング車両が運行開始

イベントは横浜赤レンガ倉庫の会場内にとどまりません。イベント期間前日の8月5日（水）から最終日の8月9日（日）にかけて、みなとみらい駅の「みらいチューブ」（地下3階改札外コンコース）が、まるで『ぽこ あ ポケモン』の「ブクブクうみぞこの街」になったかのような装飾が展開されます。

さかなクンが出演する『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』の新TVCMも放映されています。ポケモンの生息地は、まるでゲーム内そのままのようなサンゴや花が置かれていて見ごたえがありました。期間内にみなとみらい駅を利用する際はぜひチェックしてみてください。

サニーゴの生息地

マッギョの生息地

ヘイガニの生息地

キバニアの生息地

スポットの逆側の壁にも大きな広告がありました

さらに、8月2日（日）にはみなとみらい線（Y500系）の『ぽこポケ』ラッピングトレインの運行が開始されました。車内にも中吊り広告や窓上広告、ドアステッカーなどがあしらわれ、乗車中も「ブクブクうみぞこの街」の雰囲気を味わえます。

運行期間は9月25日（金）までを予定していますが、車両内広告は8月18日（火）まで。なお、みなとみらい駅構内も『ぽこポケ』装飾が施されています。

ラッピングトレイン車内の様子

実際に訪れてみると、エリアゲート以外にもゲーム内で見たポケモンやアイテムがたくさん散りばめられており、『ぽこポケ』の世界が現実に飛び出してきたかのようなイベントだと感じました。

『ぽこポケ』ファンやアシマリほかみずポケモンが大好きな方にはぜひとも来場してほしいところですが、大変暑い中の体験となるので、飲み物や冷却グッズをご用意の上、ご無理なく遊びに出かけてください。

「リアル『ぽこポケ』体験！「ブクブクうみぞこの街」in横浜赤レンガ倉庫」

リアル『ぽこポケ』体験！「ブクブクうみぞこの街」in横浜赤レンガ倉庫

期間：2026年8月6日（木）～9日（日） 計4日間

会場：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

営業時間：10:00～18:00（雨天・荒天時は休業の場合あり）

入場料：無料

みなとみらい駅 「みらいチューブ」での展示

期間：2026年8月6日（木）～9日（日） 計4日間

入場料：無料

みなとみらい線 ラッピング車両

期間：2026年8月2日（日）～9月25日（金）予定 ※車両内広告は8月18日（火）まで

写真：日比佳代子

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

