【甲子園】優勝未経験の県勢、10代表校が姿を消す…残る2校は“東北の名門”…

第108回全国高等学校野球選手権大会は16日、阪神甲子園球場で大会12日目を迎える。この日は3回戦4試合が行われ、ベスト8が出そろう。春夏を通じて甲子園優勝を経験していない県勢で勝ち残っているのは、岩手と福島の2県となった。/strong>

今大会開幕時点で、春夏を通じて甲子園優勝がないのは青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、滋賀、鳥取、島根、宮崎の12県だった。

大会序盤から代表校が相次いで敗れ、11日時点では青森、岩手、福島、宮崎の4県まで減少。その後、青森山田（青森）と日南学園（宮崎）も敗退し、県勢初優勝の可能性を残しているのは岩手と福島だけとなった。

岩手県勢の期待を背負うのが花巻東だ。初戦では新田（愛媛）を4-2で下して白星発進。2回戦では岡山学芸館（岡山）と対戦し、初回に2点を先制すると、その後も追加点を奪って4-1で勝利した。

花巻東はこれまで春夏の甲子園で上位進出を経験しているものの、岩手県勢はいまだ全国制覇に届いていない。今大会も2試合を着実に勝ち抜き、悲願の県勢初優勝へ可能性を残している。

一方、福島県勢では春夏通じて甲子園初出場の東日大昌平が勝ち残っている。

初戦では白樺学園（北北海道）を相手に初回に先制。6回に追いつかれたものの、9回に勝ち越して2-1で競り勝ち、記念すべき甲子園初勝利を挙げた。続く2回戦では青森山田（青森）との東北勢対決を6-2で制し、初出場ながらベスト16まで勝ち上がった。

花巻東と東日大昌平は、それぞれ16日の3回戦に登場。悲願の「県勢初優勝」へ、東北の2校がどこまで勝ち上がるか注目される。

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