







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはシーズンが終盤に差し掛かっても、一向に調子が上がってこない選手が複数いる。デーブ・ロバーツ監督はここまで我慢の起用を続けてきたが、ついに復調を諦める方向に舵を切るようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ドジャースは日本時間13日終了時点で、2位に8.5ゲーム差をつけナリーグ西地区首位に立っている。ただ、8月はここまで4勝8敗と苦しんでおり、終盤戦やポストシーズンへ向け不安視されてもいる。



こうした中、同メディアはロバーツ監督が「もう『試合に出し続ける、そこから自力で抜け出してもらう』という段階は過ぎた。今はプレーオフ争いの真っただ中にいるが、まず地区優勝を目指し、次にプレーオフ上位2枠の一つを確保したい。もう勝負をかける時期だ。だから、以前にも言ったように、それに応じた采配をしていく。今季ここまで、何をしてきたのか判断するには十分なサンプルを見てきた」と述べたことを紹介。



続けて、「同監督は火曜日、既に一つの変更に踏み切っている。右投手との対戦時に、フレディ・フリーマン内野手を打順の2番へ引き上げたのだ。ドジャースにとって2番は、今季を通してより高い生産性を求めてきた打順でもある。さらに同日、右翼でも変更を加え、テオスカー・ヘルナンデス外野手に代えてアレックス・コール外野手を起用している」と、既に行動を起こし始めていることを伝えている。











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