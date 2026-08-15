15日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した岩本勉氏と齊藤明雄氏が、同日のオリックス戦で今季初登板を果たした日本ハム・宮西尚生について言及した。

宮西は11－2の8回に登板すると、太田椋にフェンス直撃の適時二塁打を浴びるなど、1回・20球を投げ、3被安打、1失点だった。

岩本氏は「今ファイターズのリリーフ事情、特に左ピッチャー事情でいうと、疲れが見えてきているこの言葉が重みになっているんですよ。島本もそうですし、最近調子の良かった堀もそうです。上原もひと月前まで怪我上がりのピッチャーだった。ここへきて順位争いが脂っこくなってきたところで、経験豊富な宮西の存在というのは大きいと思うんですよ。戦力としてもそうですけど、ブルペンにいて何かこぼすアドバイスなども選手たちにも好影響を与えるんじゃないかと。僕は次の登板、宮西ここにありという投球をしてくれると思います」と自身の見解を述べた。

齊藤氏は「ベテランで900試合投げているわけですから、いろんな経験のことをブルペンで準備の仕方とか、色々話とかするからいいんじゃないかなと思います」と話した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』