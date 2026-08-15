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ロサンゼルス・ドジャースは7連敗を止めた後も安定した戦いを取り戻せず、ポストシーズン争いを前に緊張感が高まっている。デーブ・ロバーツ監督は、今後は選手の状態回復を待つのではなく、勝利を最優先した采配を行う方針を示した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。



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ロバーツ監督がドジャースを率いてから、7連敗を経験したのは今回がわずか3度目だった。アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で延長の末に連敗を止めたものの、翌日には再び敗れ、苦しい流れを完全には断ち切れなかった。



指揮官は大谷翔平選手らスター選手を擁する現在のチームについて「今はワイルドカードのチームだ」と表現。ポストシーズンを先に考えるのではなく、まず目の前の1勝を積み重ねる必要があると強調した。



現状では、ドジャースはナ・リーグの地区首位チームの中で3番目の成績を争っており、このままならワイルドカードシリーズを戦うことになる。上位2チームに与えられる地区シリーズへの直接進出を確保するためにも、ここからの戦いが重要になる。



気を引き締め直したロバーツ監督は「選手たちのプレーを見過ごす段階は終わった。我々はプレーオフ争いの真っ只中だ。第一に、地区優勝を目指す。第二に、プレーオフのトップ2枠のいずれかを確保する。今こそ勝負の時だ。以前も言った通り、それに応じた采配を振るっていく。勝つことがすべてだということは、誰もが理解している」と言及した。











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