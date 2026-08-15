







初出場ながら甲子園で快進撃を続ける東日本国際大昌平。その中心にいるのが、2試合連続で完投したエース右腕・照沼佑崇だ。初戦で141球を投げながら、青森山田との東北勢対決でも9回を投げ抜いた。秋に感じたスタミナ不足、冬の走り込み、そして春の敗戦をきっかけに変わったメンタル。「今日は行けます」と自ら続投を志願したエースの成長が、聖地での快進撃を支えている。（取材・文：野口航志）





141球から再び9回完投 「今日は行けます」と志願したエース

[caption id="attachment_282605" align="alignnone" width="1200"] 東日大昌平の照沼佑崇【写真：産経新聞社】[/caption]



初出場の東日本国際大昌平が、甲子園でまた一つ勝利を重ねた。



第108回全国高校野球選手権大会2回戦。青森山田との東北勢対決を6-2で制し、春夏通じて初出場ながら16強入りを決めた。その中心にいたのが、2試合連続で9回を投げ抜いたエース右腕・照沼佑崇だった。



初戦の白樺学園戦では141球を投げ、6安打1失点で完投。再び先発を告げられたのは試合前日の夜だった。



「でもやっぱエースってことで、先発はあり得るとは思っていた」



初戦後はほとんど投げず、肩を休めながら疲労を抜くことを優先した。それでも蓄積した疲労がないはずはない。本人も、この日の登板は「5回ぐらいかなと思っていた」と明かしている。



それでも序盤から、その疲れを感じさせなかった。



直球を軸に低めへ丁寧に集め、左右を問わず落ち着いた投球。テレビインタビューでは「スライダー、左バッターのインコースもどんどん決まってましたね」と振り返った。











4回まで青森山田打線を無得点に抑え、味方が先制。しかし5回、先頭・沖野悠雅に中堅への三塁打を許すと、続く藤川哲の中前適時打で同点とされた。



「（先頭打者のところで）甘いところに入って……そこでまた（藤川の打席でも）甘いとこに入っちゃったので、そこは本当に反省です」



全国屈指の強打線。甘い球は逃してくれない。



「青森山田さんは甘いところに入ると本当に一発いかれるので」



そこからは「もっとデッドボール当てるぐらいの気持ち」で内角を攻めた。



同点とされた直後、打線がエースを援護する。



5回裏、下位打線から好機をつくると、小内壱晟の一打などで一挙5得点。テレビインタビューでは「本当にめちゃくちゃ気持ち上がりました」と笑った。



そして6回ごろ、監督から続投できるかを聞かれた。



「いや、今日は行けます」



当初抱いていた「5回ぐらい」という考えは、もうなかった。



その言葉を支えたのが、この一年で積み上げてきたものだった。













「完投できる力がなかった」冬の走り込みで変わったスタミナ













昨秋、エースとして臨みながら県大会初戦で敗退。当時について「本当に自分はスタミナがなくて、完投できる力がなかった」と振り返る。



冬は投手陣で走り込んだ。下半身のウエートを取り入れ、ローテーションの中で走り込みの日も設けた。



その成果は聖地でも表れた。初戦で141球。この日も9回まで球威は大きく落ちず、終盤にも140キロを計測した。



また、鍛えたのは体だけではない。





「打たれたらしゃあない」春の敗戦から変わったエースの心

[caption id="attachment_283453" align="alignnone" width="1200"] 東日大昌平の照沼佑崇【写真：産経新聞社】[/caption]











春の県大会で敗れた後、監督との個人面談があった。それまで走者を背負うと「自分が抑えなきゃ」と必要以上に背負い込んでいた照沼に、監督は「打たれたらしゃあない。バッターも打とうと思っているんだから、打たれるのは当たり前」と説いたという。



自身でも本を読み、メンタルについて学んだ。影響を受けた一冊として挙げたのは「アンガーマネジメント」。そうした日々の積み重ねが、マウンドでの振る舞いにも表れていた。



この日、ピンチでも表情はほとんど変わらなかった。本人はむしろ「笑顔を意識してました」と明かした。



甲子園に来てからは、走者を背負ってから「ギアを上げる」感覚もつかみ始めたという。



以前なら、走者を出したことで自分を追い込んでいた。それが今は、走者を背負ってからもう一段階上げられる。



「今日も完投できたってことは、本当に成長かなと思います」



球速だけで押し切ったわけではない。状態に応じて投球を変え、強打の青森山田を相手に試合をつくった。



141球を投げた初戦から再び9イニング。



「今日は行けます」



その一言には、冬に鍛えた体と、春から磨いてきた心への自信が詰まっていた。



（取材・文：野口航志）













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