







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は今季、打撃面で大きく苦しんでいる。チームはワールドシリーズ3連覇を狙う中、大谷翔平選手やフレディ・フリーマン内野手らと主軸を担うベッツの復調が不可欠な状況にある。米メディア『SSBクラック・ニュース』が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは打線の活性化を狙い、ベッツを5番に下げるなどの対応を取ってきた。6月にはOPS.816と復調の兆しを見せたものの、それ以外の月はOPS.580から.710の範囲にとどまり、安定した結果を残せていない。



本人も長引く不振に困惑している。強い打球を打てている感覚があり、悪い球に手を出しているわけでもないとしながら、結果につながらない原因をつかめていないという。



ドジャースはウィル・スミス捕手やダルトン・ラッシング捕手の離脱に加え、カイル・タッカー外野手やテオスカー・ヘルナンデス外野手も本来の状態を取り戻せていない。打線全体に不安を抱える中、ベッツにかかる期待はさらに大きくなっている。



不振が長引いているベッツについて、同メディアは「ドジャースとファンはベッツがこの苦境を乗り越えることを期待し続けているが、現状を踏まえると期待は控えるべきだろう。優勝への望みは、彼が以前の調子を取り戻し、チームが切実に必要としているエリート級のパフォーマンスを発揮できるかどうかにかかっている」と言及した。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】