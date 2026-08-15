







埼玉西武ライオンズの森脇亮介投手が、長い離脱を乗り越え、再び一軍のマウンドに戻ってきた。2023年に右上腕動脈閉塞症を発症し、手術後は育成選手として復帰への道を歩んだ。再発への不安、緊急手術、先の見えないリハビリ――。支配下復帰を果たした右腕が、約3年間にわたる苦闘の日々を振り返った。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：森脇亮介

京都府出身。塔南高、日本大、セガサミーを経て、2018年ドラフト6位で埼玉西武ライオンズに入団した。中継ぎとして一軍で実績を重ねたが、2023年に右上腕動脈閉塞症を発症し、手術後は育成選手として復帰を目指した。今季はファームで好成績を残して支配下復帰を果たし、約3年ぶりに一軍登板。再び背番号「28」を背負い、ブルペンの一角としてチームを支えている。





[caption id="attachment_276316" align="alignnone" width="1200"] 西武・森脇亮介（写真：産経新聞社）[/caption]











西武・森脇亮介投手が、長い離脱を乗り越え、一軍のマウンドで再び腕を振っている。



2023年7月に右上腕動脈閉塞症を発症し、手術後は育成選手として復帰への道を歩んだ。今季はファームで23試合に登板し、3勝2敗8セーブ、防御率0.79。22回2/3を投げて28三振を奪うなど結果を残し、6月30日に支配下選手へ復帰した。



「ファームで今年やってきたことがしっかり出せているのかな」と、復帰後の一軍でもファームで磨いてきた投球を発揮している。ただ、再び一軍のマウンドへ戻るまでには、道筋さえ見えない時間を乗り越えなければならなかった。







「怪我じゃなくて病気だから」突然の診断で知った事態の重さ

[caption id="attachment_283120" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・森脇亮介【写真：編集部】[/caption]











右腕の異変は、突然だった。2023年7月12日のソフトバンク戦（北九州）の登板を終えた後、腕に違和感が残った。当初は筋肉の疲労を疑っていたが、翌日に病院を受診すると、「右上腕動脈閉塞症」と診断された。上腕部を走る動脈が血栓などによって詰まるなどし、前腕や手への血流が低下する病気で、「受け入れるっていうよりかは予想してなさすぎて、『なんだこれは』って感じでした」と、突然の診断に戸惑いが先に立った。



病気の重さをより強く認識したのは、入院してからだった。当初は自身でも状況を十分に理解できておらず、「いつ退院できるのか、いつチームへ合流できるのか」と医師に尋ねた。



すると「森脇さんの場合は怪我じゃなくて病気だから。野球どうのこうのじゃなくて、まずは治すことを念頭に置いてください」と告げられ、初めて事態の重大さを実感した。それまでは復帰時期を気にしていたが、「病院にいる間は野球どころではない状況だった」と、まずは治療を優先する日々へと変わった。



治療を進める上では、復帰後まで見据えた決断も迫られた。カテーテルで血栓を取り除く方法は体への負担が比較的小さい一方、血管の内膜が厚くなっているため、再発の可能性が残ると説明を受けた。森脇が最も気にかけたのも、再び同じ症状に見舞われるリスクだった。



「例えば少しリハビリをして試合復帰して、直後の1、2試合目とかにまた同じような症状が出た時、そこから手術するとなったらそっちの方が時間もかかるし、二度手間になるなと」



再発が1か月後なのか、5年後、10年後なのかは分からない。時期を見通せないからこそ、不安を抱えたまま復帰への歩みを進めることは避けたかった。



球団関係者や恩師ら、多くの人に相談しながら治療法を検討した上で、最終的に選んだのは体への負担がより大きい外科手術だった。



「負担は大きくても、先に外科的な根治を目指す方向で行った方がリハビリも不安なくできるんじゃないかなと思ったので手術を決めました」



一度復帰した後に再び離脱する可能性まで考え、目先の負担の小ささよりも、再発への不安をできる限り取り除いて野球へ戻る道を選んだ。



ただ、手術を終えた後も、あとは順調に回復を待つだけとはいかなかった。





「すごい痛くてもう寝れなくて」緊急手術を越え、投球を再構築

[caption id="attachment_283118" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・森脇亮介【写真：編集部】[/caption]











筋肉を切り、神経にも触れる手術だったため、強い痛みに加えて指のしびれも残った。さらに術後3日目頃には、パッチを施した部分から血液が漏れて神経を圧迫し、朝方に緊急手術を受ける事態に。「すごい痛くてもう寝れなくて」と眠ることもできないほどの痛みに襲われ、指のしびれなども残る中、「耐えるしかなかった」と厳しい術後を過ごした。復帰への道筋を描く前に、まず体を回復させるところからの再出発となった。



体の状態が落ち着き、リハビリが本格化してからも、復帰までには長い時間を要した。そんな中で森脇が大切にしたのは、手術前の自分をそのまま取り戻そうとすることではなかった。



「積み木のように、自分が今まで積み重ねてきたものが一回倒れても、下の部分は残ってる。そこからまた新しく作り上げていくみたいな」



手術前までに積み重ねてきた投球を土台に据え、磨き直したのが真っすぐだった。リハビリ開始後からストレートをしっかり投げることを意識し、精度を高めることにも取り組んだ。



「前の自分もありつつ、プラスアルファで伸ばしていける部分だったり、新しくチャレンジしていく部分は多くあった」



長いリハビリ期間は、自身の投球を見つめ直し、さらに上積みする時間にもなった。



病気によって一度止まった野球人生。それでも森脇は、以前の自分をそのまま取り戻すのではなく、残った土台の上に新たな投球を積み上げていった。再び実戦のマウンドへ立つ日は、少しずつ近づいていた。



後編では、約1年ぶりの実戦登板を経て支配下復帰を果たし、1087日ぶりに一軍のマウンドへ戻るまでの歩みと、その後の現在地を追う。



（取材・文：灰原万由）























【動画】笑顔でハイタッチ！森脇亮介、3年ぶりの一軍登板シーン

DAZNベースボール公式Xより













笑みがこぼれた



3年ぶりの1軍マウンド

森脇亮介 ピンチを背負うも

最後は西川龍馬を三振に斬る！



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【了】