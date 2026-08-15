ロッテは15日、8月22日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で、株式会社ロッテの冠協賛試合「飲んでキモティィィ～！クーリッシュスペシャルデー」を開催し、球団OBのG.G.佐藤氏が当日のファーストピッチセレモニーに登場することになったと発表した。

株式会社ロッテの飲むアイス「クーリッシュ」のコピーである「飲んでキモティィィ～！」にちなみ、現役時代に「キモティー！」のパフォーマンスでおなじみのG.G.佐藤氏が来場。試合前の17時45分頃からファーストピッチセレモニーに登場する。

G.G.佐藤氏は、2013年8月30日に当時のQVCマリンフィールドで行われた日本ハム戦で、ロッテ移籍後初となる本拠地での本塁打を放ち、チームの勝利に貢献。試合後にはマリーンズ移籍後初となる本拠地のお立ち台に上がり、「キモティー！」のパフォーマンスを披露して球場を盛り上げた。

▼ G.G.佐藤氏 コメント

「今回のファーストピッチのお話をいただいた瞬間から、もう気分は“キモティィィ～！”でした。当日はクーリッシュのように爽快な一球を投げて、球場にお越しの皆さんにも“キモティィィ～！”を感じていただけるような一日にしたいと思います」