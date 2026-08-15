14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、同日の中日戦で激走した巨人・大城卓三について言及した。

大城は0－0の4回二死一塁で四球と暴投で二塁に進むと、中山礼都のライト前安打で二塁から先制のホームを踏んだ。これが決勝点になった。

斎藤雅樹氏は「大城の走塁を見てください。普通だったらストップがかかる感じなんですけど、いいリードオフをしていた。見ていてください激走」と興奮気味に話した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』