防球ネットへ一直線！阪神、将来の“遊撃手候補”が豪快4号アーチ　高卒3年…

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阪神タイガースの山田脩也は14日、タマホームスタジアム筑後で行われたファーム・リーグの福岡ソフトバンクホークス戦に「8番・遊撃」で先発出場。7回に今季ファーム第4号となる勝ち越し2ランを放った。



若虎が驚きの飛距離を見せつけた。1-1の同点で迎えた7回、1死一塁の場面で打席に立った山田。カウント2-0と打者有利の状況から、甘く入った一球を逃さず豪快に振り抜いた。



高々と舞い上がった打球は左翼方向へ一直線。そのままスタンドを越えるような勢いで防球ネットへ突き刺さった。打った瞬間にそれと分かる豪快な一発。チームに3-1のリードをもたらす、価値ある勝ち越し2ランとなった。











山田は仙台育英高から2023年ドラフト3位で阪神に入団した内野手。高校時代には主将としてチームをけん引し、2年夏の甲子園で東北勢初となる全国制覇を経験。翌年夏も準優勝を果たすなど、世代を代表する遊撃手として注目を集めた。



高卒3年目を迎えた今季もファームで72試合に出場し打率.218、4本塁打、14打点をマーク。経験を積みながら一軍定着を目指している。



試合は9回に追いつかれて4-4の引き分けに終わったものの、山田の豪快なアーチは強烈なインパクトを残した。



9日の試合でも満塁ホームランを放つなど、着実に成長を続けている。将来の正遊撃手候補と期待を背負う若虎だけに、この調子で打撃の状態を上げ今季中の一軍デビューを果たせるか。





























【動画】防球ネットへ一直線！山田脩也の第4号豪快アーチ



DAZNベースボールの公式Xより













飛距離十分



防球ネットへ突き刺した

山田脩也 ファーム第4号ホームラン



⚾️ソフトバンク×阪神（ファーム）

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【了】