







仙台育英（宮城）は、2回戦で花咲徳栄（埼玉）との投手戦を1-0で制した。初戦と同じく先発した2年生右腕・古川諒弥は、強力打線を相手に高校初完封。前回登板時は4四球と制球に苦しんだが修正し、須江航監督が「1日で1年分の修業」と表現するほどの成長を甲子園で示した。（取材・文：野口航志）





初戦4四球→7日後に高校初完封 別人のように変わった2年生右腕



第108回全国高校野球選手権大会。仙台育英は花咲徳栄との投手戦を1-0で制し、3回戦へ駒を進めた。



最後の打者をスプリットで空振り三振に仕留めると、古川諒弥はマウンド上で力強く拳を握った。



「ここが大事な試合だと思っていたので、勝ち切れて良かったです」



9回を投げ切って、強打の花咲徳栄を無得点に封じた。高校では練習試合を含めても初めての完封だった。











素晴らしい投球を見せた古川の姿を、須江航監督は讃えた。



「1回戦であれだけフォアボールを出したピッチャーとは思えないじゃないですか。同じ子なんですよ」



8月5日の札幌日大（南北海道）との初戦。古川は先発し、5回1/3を99球、2安打7奪三振1失点。ただ、4四球を与えるなど制球に苦しみながら、6回途中でマウンドを降りていた。



それから7日。別人のような投球を見せた2年生右腕の変化を、須江監督は人気漫画『ドラゴンボール』になぞらえた。









「そういうところに入ったなと」甲子園という“精神と時の部屋”

[caption id="attachment_282852" align="alignnone" width="1200"] 仙台育英の須江航監督【写真：産経新聞社】[/caption]











「甲子園って、生徒を急激に成長させる場所ですから。“精神と時の部屋”みたいなもの。ドラゴンボールの話をよくするんですけど、今の子たちにはあんまり届いていないかもしれません（笑）。（精神と時の部屋は）1日で1年分の修業ができるところなんです。彼はもう、そういうところに入ったなと思います」



厳しい勝負の中でも、少し笑いを交えながら選手の成長を表現する。須江監督らしい言葉だった。



その成長は、この日の投球に表れていた。



試合前、古川が重点を置いたのは左打者への攻めだった。左打者の多い花咲徳栄に対し、外からストライクゾーンへ入れるバックドアのスライダーを軸に組み立てた。



「バックドアのスライダーが入れば抑えられるという事前のデータがありました。それが入ったことでストレートも生きましたし、カーブも効果的に使えました」



序盤には四球を与えるなどわずかに制球が乱れたが、それでも慌てなかった。左打者に対し、捕手・今野琉成の構える位置をベースぎりぎりから少し内側へ変更。コースを狙いすぎないようにすることで、その場で修正した。



「第一印象は、ゲームをすごく作れるピッチャーになるなと思いました」



それは須江監督が古川を初めて見た時から感じていた資質でもあった。



古川との縁は、中学3年時にさかのぼる。





「ゲームを作れるピッチャー」中学時代から見抜かれていた資質

[caption id="attachment_279642" align="alignnone" width="1200"] 仙台育英の古川諒弥【写真：産経新聞社】[/caption]











須江監督が高校時代に世話になった後輩が古川の指導者となり、「紹介したい選手がいる」と話を持ちかけたことが始まりだった。



体格や球速だけで圧倒するタイプではない。それでも須江監督は、古川の素直さや野球への向き合い方に可能性を感じた。



「心もすごく素直だし、勉強もできる。野球に真摯に向き合って、何かを積み重ねていける素養がある子だと思いました」



古川自身も、自分に求められている役割を理解している。



「須江先生からは『ゲームを作るピッチャー』だと言われています。自分に求められていることだけに集中して、それをどう発揮するかということを考えて、普段から練習しています」



先発を須江監督から正式に告げられたのは、試合当日の午前中。その時、指揮官からかけられた言葉がある。









[caption id="attachment_282181" align="alignnone" width="1200"] 仙台育英の古川諒弥【写真：産経新聞社】[/caption]



仙台育英（宮城）は花咲徳栄（埼玉）との投手戦を1-0で制した。初戦と同じく先発した2年生右腕・古川諒弥は、強力打線を相手に高校初完封。前回登板時は4四球と制球に苦しんだが修正し、須江航監督が「1日で1年分の修業」と表現するほどの成長を甲子園で示した。（取材・文：野口航志）［2/2ページ］













「お前が一番いいピッチャーだ」指揮官の言葉を胸に刻んだ完封劇



「お前が一番いいピッチャーだ」



古川は、この言葉を受けた時の心境を素直に語った。



「その言葉をもらって自信になりました。自分が大好きな仙台育英の監督からそう言っていただけたことは、すごくうれしかったです」



花咲徳栄・黒川凌大との投げ合いは、5回まで両軍無得点。古川は相手右腕について「見ていて本当に素晴らしいピッチングをしていると思いました」と敬意を示しながら、「自分も負けない」と淡々とゼロを並べた。



均衡が破れたのは6回だった。相手の失策を起点に無死一、三塁とすると、初戦でも本塁打を放った4番・田山纏が左前へ先制適時打。ようやく生まれた1点を、古川は最後まで守った。



須江監督は40球、50球、60球、70球と、さまざまな状況を想定して継投のラインを準備していたという。それでも古川は、その条件を一つずつクリアしていった。



「（想定していたラインを）全部かいくぐって、そこまでいかずに抑えてくれたので、代える理由がなかった」











9回に走者を許しても表情は変わらない。「打たれたから頑張らないと」と力むことなく、最後まで淡々と低めへ投げ続けた。



古川自身の自己採点は90点だった。



「四球もありましたし、簡単に入ってヒットを打たれたところもありました。まだ出塁を減らせると思います」



一方、須江監督は笑いながら「200点とか300点とか……1000点満点なら2000点」と最大級の評価を送った。



初戦から7日。甲子園という“精神と時の部屋”で、古川は一気に階段を上った。



まだ2年生。中学時代から「ゲームを作れる投手になる」と見込まれてきた右腕が、甲子園で初完封を刻んだ。須江監督が「まだ道半ば」と語るその成長は、この先も続いていく。



（取材・文：野口航志）











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