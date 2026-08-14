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ロサンゼルス・ドジャースでは、エドウィン・ディアス投手の不振が続いており、ポストシーズンに向けて別の選択肢を用意する必要性が高まっている。その候補として、昨季も救援で結果を残した佐々木朗希投手が再び守護神を務める可能性が浮上した。米メディア『ドース・CA』のパスカル・ハーベイ記者が言及した。



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ドジャースは昨季のポストシーズンでも、通常は先発を務める佐々木を試合終盤の重要な場面で起用した。その配置転換は結果的に機能し、ワールドシリーズ制覇にもつながった。











今季は3年総額6900万ドル（約110億円）で加入したディアスが守護神を任されているものの、期待通りの投球を見せられていない。今季は12試合に登板して防御率10.80の成績であり、重要な場面を任せるには不安が残る内容だ。



そこで再び候補になるのが佐々木だ。ドジャースはタリク・スクーバル投手を獲得し、先発陣の層をさらに厚くした。そのため、ポストシーズンで先発枠から外れる投手を救援へ回す余裕があり、佐々木を終盤の切り札として起用する選択肢も取りやすい。



状態が上向かないディアスについて、ハーベイ氏は「彼は現在、ドジャースのフロントの面目を失わせているが、球団は過去に同様の状況を経験しており、特定された弱点を解決するために遠回しな対応はしないだろう。今後もディアスの不振が繰り返された場合、佐々木が頼れる選択肢となるはずだ」と言及した。



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