新浜レオン史上最もロックな楽曲「愛のFIRE」MV公開

新浜レオンが、7月22日にリリースした1st EP『New Beginning』追撃盤に収録されている新曲「愛のFIRE」のミュージックビデオを公開した。

現在、TVアニメ『名探偵コナン』のオープニングテーマを担当中の同曲は、新浜レオン史上、最もロックな楽曲として楽曲解禁時から大きな注目を集め、「カラオケで歌いたい！」という声が多数寄せられている。同楽曲のMVは、全国9都市を巡る全国ツアーのファイナルとなった、LINE CUBE SHIBUYAにて初披露した際のライブパフォーマンスの映像で構成されており、ステージに立つ新浜レオンだけでなく客席の熱狂やエネルギーをダイレクトに体感できる映像に仕上がっている。

さらにMV公開と同時に、「愛のFIRE」の歌詞になぞらえた謎解きサイト「〜幾億の名探偵たちへ〜」も同時公開。MVに隠された謎を解き明かしていくと、新浜レオンのライブ写真を入手できる連動企画となっている。

新浜レオン「愛のFIRE」MV連動企画 〜幾億の名探偵たちへ〜

https://niihamaleon.com/special/ainofire/

＜リリース情報＞

新浜レオン

「愛のFIRE」

配信中

https://niihamaleon.lnk.to/ainofire

＜ライブ情報＞

コカ・コーラ SUMMER FES LIVEアリーナ

8月16日（日）開場10:30／開演11:30

場所：SUMMER FES LIVEアリーナ （六本木ヒルズアリーナ）

お申し込みはこちら

https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/niihamaleon_26

️新浜レオン 冬祭り IN マルホンまきあーとテラス〜石巻に集まレオン！！〜

日時：2026年12月5日（土）開場14:15／開演15:00

場所：マルホンまきあーとテラス 大ホール

お申し込みはこちら

https://niihamaleon.com/special/fuyumatsuri/

新浜レオン オフィシャルサイト https://niihamaleon.com/