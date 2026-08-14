Rol3ert、初のフルアルバム『meet me in my head』10月にリリース

20歳のシンガーソングライター・Rol3ert（ロバート）が、自身初となるフルアルバム『meet me in my head』を2026年10月21日（水）にリリースすることを、「SUMMER SONIC 2026 TOKYO」のステージ上で発表した。

本作には、代表曲「savior」「HOPE」をはじめ、これまでに発表した楽曲と新曲5曲を含む全14曲を収録。「sweet tear」「say my name」は、アルバムバージョンとして生まれ変わる。デジタル配信に加え、Rol3ertにとって初となるCDでも発売される。

2026年は、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」ラジオ特別賞を受賞したほか、Spotify「RADAR: Early Noise 2026」、Rolling Stone「Future of Music」、SPACE SHOWER TV「NEW FORCE」に選出。2月にはBillboard JAPAN Heatseekers Songsで1位を獲得し、渋谷WWW Xでのワンマンライブをソールドアウトさせた。

海外での活動も本格化しており、今年は韓国・ソウル、シンガポール、台湾のステージに出演。台湾で開催したワンマンライブは、チケット発売から2日で完売した。現在、Spotifyでは世界各国からリスナーを集め、YouTubeチャンネル登録者は16万人、TikTokで楽曲を使用した動画の総視聴回数は2,100万回を超えている。また、5月にリリースした、米国在住17歳のシンガーソングライター・MayaとRol3ertによるコラボレーション楽曲「ROMANTICIZE」は、フィリピン・マニラの人気FMラジオ局「Monster RX93.1」のチャートで20位にランクインするなど、海外での反響も広がっている。

さらに、9月11日（金）には、UK・マンチェスターを拠点とするバンドKing No-Oneとのコラボレーション曲「Transgressions (feat. Rol3ert)」を世界同時配信する。Rol3ertはボーカルに加えて作詞に参加し、新たに日本語詞を書き下ろした。両者はこれまで一度も直接会っておらず、音源のやり取りだけでこの曲を完成させている。

11月には、アルバムと同名の東阪ワンマンツアー「Rol3ert Live Tour 2026 ”meet me in my head”」を開催。11月6日（金）に大阪・BIG CAT、11月12日（木）に東京・Spotify O-EASTで公演を行う。活動開始から約1年半。日本から世界へとリスナーを広げてきたRol3ertの現在地が、初めて1枚のアルバムとして形になる。

＜リリース情報＞

Rol3ert

『meet me in my head』

2026年10月21日（水）リリース

Label：Exciter Records

Format：Digital,CD

※収録内容および曲順は変更となる可能性があります。

=収録曲=

1. Done

2. meaning

3. Boy

4. Aftertaste

5. i won't see you anymore

6. savior

7. Realized

8. Kodoku

9. say my name - album version-

10. sweet tear - album version -

11. with you

12. (how could i be)honest?

13. HOPE

14. dreams

プリアド／プリセーブリンク：https://rol3ert.lnk.to/meetmeinmyhead

CD予約リンク：https://friendship.lnk.to/meetmeinmyhead_cd

＜ライブ情報＞

Rol3ert Live Tour 2026 ”meet me in my head”

2026年11月6日（金）大阪 BIG CAT

2026年11月12日（木）東京 Spotify O-EAST

チケット：前売 スタンディング 4,500円（税込）

※ドリンク代別

※4歳以上有料

ツアー総合サイト：https://linktwin.co/hQSlKz

運営 東京：DISK GARAGE ／ 大阪：キョードーグループ

企画制作 KMGI／ライブエグザム

Official Web Site https://rol3ert.com