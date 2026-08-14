13日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、巨人の浦田俊輔について言及した。

浦田は同日の阪神戦で今季30個目の盗塁を決め、13日の試合前時点では岩田幸宏（ヤクルト）と29盗塁で並んでいたが、一歩前に出た。球団のシーズン30盗塁は08年の鈴木尚広以来18年ぶりの快挙となった。

笘篠氏は「42、3はいけるんじゃないかなと思いますね。岩田との盗塁王争いを注目しています」と期待を寄せた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』