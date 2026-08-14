花王の男性向けヘアケアブランド「サクセス」は、HIDANEが運営する日本最大級のサウナ特化型メディア「サウナコレクション」と連携した体験施策「サクセスサウナコレクション」の第3弾を7月30日から8月12日まで実施した。

第1弾・第2弾では延べ約76,000名が来場。SNS上では「#サクセスサウナコレクション」を付けた投稿が累計550件以上寄せられるなど、全国のサウナ好きから熱い支持を集めた。

第3弾となる今回は、実際に体験した人々のリアルな声を施設装飾に反映。関東の人気3施設で、さらに進化した「サウナ×サクセス」体験を届けた。

■企画の背景と目的

近年、ビジネスマンを中心にサウナ文化が定着し、リフレッシュ後の身だしなみへの意識も高まっている。同施策は、サウナ愛好家に「サウナの前後にサクセスを使うと気持ちいい」という実感を広めるための体験型施策だ。

5月の第1弾(首都圏4施設)、6月の第2弾(全国7エリア展開)を通じて、体験後のアンケートでは購入意向・共感度が98%という非常に高い評価を獲得。

「いつものお風呂がワンランク上がった感じがした」「まさにサウナといったらサクセス!」など、熱量の高い声が全国から寄せられた。

※2026年5月〜6月実施「サクセスサウナコレクション」第1弾・第2弾 施設内体験後アンケートより

第3弾となった今回は、こうした体験者の声を施設装飾に取り入れるとともに、インフルエンサーとの連携や「サウナコレクション」からの発信を強化。より多くの人に「サウナ×サクセス」の魅力を届けた。

■実施施設詳細

「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」

住所：〒270-0128 千葉県流山市おおたかの森西1丁目15番1

公式HP：https://www.ryusenjinoyu.com/spametsaotaka/

「竜泉寺の湯 八王子みなみ野店」

住所：〒192-0914 東京都八王子市片倉町3505

公式HP：https://hachioji.ryusenjinoyu.com/

「あかざる 神楽坂SAUNA」

住所：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂3丁目3-3 クレール神楽坂 Ⅳ

公式HP：https://akazarugak.jp/

■設置商品詳細

■今後の展望

同施策は、2026年5月の関東エリア4施設での実施を皮切りに、6月には全国7エリア7施設へと展開を拡大。

第3弾となる今回は、インフルエンサーとの連携を加えた都内3施設での体験施策に加え、全国約70施設への商品設置も同時に実施。より多くの人に「サウナ×サクセス」の体験を届けた。

今後も全国のサウナ施設との連携を強化しながら実施エリアを拡充し、すべてのサウナ好きに「サウナといえばサクセス」という体験を広げていく。