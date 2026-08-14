巨人が1点差で中日に勝利
先発投手：巨人はＳ・ハワードが6回0失点の好投（2安打8奪三振）、中日の髙橋 宏斗は7回1失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：巨人が1点を追加。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|104
|58
|45
|1
|.563
|-
|2
|巨人
|105
|56
|47
|2
|.544
|2
|3
|DeNA
|105
|48
|54
|3
|.471
|9
|4
|ヤクルト
|103
|47
|55
|1
|.461
|10
|5
|中日
|107
|45
|61
|1
|.425
|14
|6
|広島
|100
|39
|57
|4
|.406
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|105
|66
|38
|1
|.635
|-
|2
|西武
|108
|59
|46
|3
|.562
|7
|3
|日本ハム
|109
|60
|49
|0
|.550
|8
|4
|オリックス
|107
|53
|52
|2
|.505
|13
|5
|ロッテ
|102
|47
|52
|3
|.475
|16
|6
|楽天
|103
|40
|62
|1
|.392
|25